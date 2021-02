Est-ce que Astral Projection est réel? La torsion derrière ses yeux expliquée

Le nouveau thriller de Netflix Behind Her Eyes introduit le public à la projection astrale. Voici ce que cela signifie et comment le faire dans la vraie vie.

Le nouveau thriller psychologique de Netflix Derrière ses yeux est actuellement en train de déchirer les classements mondiaux, et la fin de la torsion a mis les téléspectateurs dans un état absolu.

Basé sur le roman original du même nom de Sarah Pinborough, la fin controversée de Derrière ses yeux a eu des lecteurs séparés depuis sa sortie en 2017. Maintenant, une toute nouvelle foule de fans a été secouée après la fin de la bombe de la série limitée.

Derrière ses yeux présente également aux téléspectateurs un phénomène appelé Astral Projection. Mais qu’est-ce que c’est? Est-ce que c’est réel? Et comment le faites-vous réellement? Voici ce que vous devez savoir sur Astral Projection.

AVERTISSEMENT: Spoilers à venir pour Netflix Derrière ses yeux!



Derrière ses yeux: Astral Projection est-elle réelle? Image: Netflix

Qu’est-ce que la projection astrale et est-ce réel?

La projection astrale est une pratique ancienne, également connue sous le nom d ‘«expérience hors du corps intentionnelle». Comme le décrit Healthline, c’est plus spirituel que médical ou scientifique. La projection astrale est intentionnelle, alors que la plupart des gens ressentent une sensation de type hors du corps à la suite d’une situation ou d’un incident imprévu.

Comme on le voit dans Derrière ses yeux, Adele est capable de déclencher sa propre projection astrale quand elle le souhaite, et peut «espionner» les conversations et les allées et venues d’autres personnes. Cependant, la projection astrale dans la vie réelle n’est pas tout à fait ce que nous voyons dans la série, car il n’y a aucune preuve scientifique suggérant que les personnes qui vivent des expériences volontaires hors du corps acquièrent des capacités psychiques.

La pratique a été comparée au rêve lucide. Agitation décrit la projection astrale comme «une expérience intentionnelle hors du corps qui implique d’entrer dans un état onirique mais toujours conscient (qui peut être réalisé en utilisant des pratiques comme la méditation et l’auto-hypnose) et de« voyager »vers d’autres royaumes dans l’espace et temps en utilisant le pouvoir de votre esprit. «

Ainsi que Derrière ses yeux, la projection astrale est également une capacité populaire dans un certain nombre d’émissions de télévision et de films surnaturels, y compris Les aventures effrayantes de Sabrina, des choses plus étranges et Marvel’s Docteur Strange.



Derrière ses yeux: qu’est-ce que la projection astrale? Image: Netflix

Comment faites-vous la projection astrale?

Dans Derrière ses yeux, Adele détaille le processus dans lequel elle est capable de projeter l’astral et nous la voyons le faire plusieurs fois.

Dans l’émission, Adele compte ses doigts avant de s’endormir. Plus tard, elle explique à Louise qu’elle a besoin de penser à une porte qui la mènera là où elle veut aller. Adele déclare également que vous ne pouvez visiter que des endroits où vous êtes déjà allé et que vous devez visualiser les détails.

Dans la vraie vie, quelqu’un peut essayer un projet astral de différentes manières, et ce n’est pas la même chose pour tout le monde. Ce qui est clair, cependant, c’est qu’il faut beaucoup de pratique pour pouvoir le faire.

La méditation, l’auto-hypnose et le rêve lucide peuvent tous aider les gens à entrer en contact avec leur côté spirituel et astral.

De même, la tendance « changeante » est récemment devenue virale sur TikTok où les utilisateurs affirment qu’ils sont capables de créer une « réalité souhaitée » à travers des scénarios scénarisés et des rêves lucides. On dit que les résultats ressemblent à un rêve extrêmement réaliste et vivant.

