Comment trouver le marchand à Valheim

La plupart des joueurs ne le savent pas, mais toutes ces pièces et ces ambres que vous avez économisés ont une utilité à Valheim! En fait, vous devrez trouver un mystérieux marchand appelé Haldor pour les utiliser pour acheter un tas d’articles.

Comment trouver le commerçant Haldor à Valheim

Pour trouver le marchand à Valheim, vous devrez explorer le biome de la Forêt-Noire jusqu’à ce que vous voyiez une icône de sac d’or apparaître sur votre carte, comme indiqué ci-dessous.

Une fois que vous voyez cette icône, vous pourrez localiser Haldor et lui acheter plusieurs objets; cependant, le trouver naturellement dans le monde peut être un peu pénible comme il peut l’être dans n’importe quel biome de la forêt noire de votre monde.

Heureusement, vous pouvez faire plusieurs choses pour tromper le système; la première consiste simplement à le faire apparaître avec la commande suivante: spawn Haldor 1. Taper cette commande dans la console fera apparaître le marchand; Parallèlement à cela, vous pouvez également créer un jeu avec cette superbe graine de jeu HHcLC5acQt et trouvez-le à l’emplacement indiqué ci-dessous.

Lorsque vous localisez le petit nain – Haldor est un nain btw – vous pourrez acheter un certain nombre de fois comme une canne à pêche, un appât de pêche et une ceinture qui augmente votre poids de transport de 150. Parallèlement à cela, vous pouvez acheter et vendre divers articles dans une zone sûre; si vous souhaitez vendre un article, appuyez simplement sur le bouton ci-dessous indiquant vendre.

