Pouvez-vous voir le OnePlus 8T ici?

RAMPOW Câble USB Type C à USB [1m/Lot de 2] - Garantie à Vie - Charge Ultime Rapide - Câble USB C avec Connecteur Amélioré pour Samsung S10/S9/S8/Note 9, Sony, Honor - Noir [Nouvelle Version]

🔋 [Charge Rapide] - Prise en charge de la vitesse de transfert des données USB 2.0 (480Mbps). Charger rapidement vos appareils jusqu'à 3A avec Quick Charge 3.0 de Qualcomm. Les appareils seront chargés complets en moins de temps, optimisant ainsi l'efficacité avec ce câble USB C. (Le câble usb type C 3.0 ne pourrait pas supporter la Super Charge de Huawei et la Dash-charge de Oneplus) 👍 [Bon Rapport Coût-efficacité] - Deux packs offrent une valeur et une commodité maximales, vous pouvez payer moins et obtenir plus. 📱 [Compatibilité Etendue] - Compatible avec Samsung Galaxy S10/S9/S8/Note 10/Note 9/Note 8/A8s/A8 2018/A7 2017/A5 2017/A3 2017, Honor 10/9/8, Oneplus 7/6/6T/5/5T, LG G6, Nexus 5X, Asus Zenfone, Sony Xperia, ChromeBook Pixel et d'autres appareils avec une connexion USB Type C 2.0/3.0. 💯 [Ultra Durabilité] - Le chargeur type c peut supporter plus de 16 000 flexions. Avec une durée de vie de plus de 12 000 insertions, le connecteur élaboré peut assurer votre utilisation quotidienne intensive et ne sera jamais détaché. 💗 [Ce que Vous Pouvez Attendre de Nous] - Deux câbles type C 2.0 de 1m, une garantie à vie chez Rampow et un service client réactif. Nous sommes ici pour vous aider!