Pourquoi Patrick Dempsey a-t-il été tué dans « Grey’s Anatomy » ? Le nouveau livre partage les détails

La sortie étonnante de Patrick Dempsey de « Grey’s Anatomy » en 2015 est survenue après que son humeur sur le plateau était moins que rêveuse, selon un nouveau livre sur la série.

Dans un extrait du Hollywood Reporter du prochain livre de Lynette Rice, « How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy », l’ancien producteur exécutif de « Grey’s » James D. Parriott a déclaré que les choses avaient atteint un point d’ébullition dans la saison 11 auparavant. Derek « McDreamy » Shepherd de Dempsey est décédé dans une tournure choquante pour les fans.

Patrick Dempsey « a terrorisé le plateau » avant sa sortie époustouflante sur « Grey’s Anatomy » dans la saison 11, selon un nouveau livre sur la série. Frank Ockenfels / Contenu Disney General Entertainment via Getty Images

« Il y avait des problèmes de RH », dit Parriott dans le livre. « Ce n’était en aucun cas sexuel. (Dempsey) terrorisait en quelque sorte le plateau. Certains membres de la distribution avaient toutes sortes de SSPT avec lui. Il avait cette emprise sur le plateau où il savait qu’il pouvait arrêter la production et effrayer les gens.

« Le réseau et le studio sont descendus et nous avons eu des séances avec eux. Je pense qu’il venait juste de terminer la série. Il n’aimait pas l’inconvénient de venir tous les jours et de travailler. Lui et (la créatrice de la série) Shonda (Rhimes) étaient à la gorge les uns des autres. »

Le livre, qui sort le 21 septembre, présente des interviews de plus de 80 acteurs et membres de l’équipe de la série à succès de longue date. Une autre ancienne productrice exécutive, Jeannine Renshaw, a déclaré qu’il y avait également des tensions entre Dempsey, 55 ans, et la star, Ellen Pompeo, 51 ans, qui jouait sa femme dans la série.

« Il y avait des moments où Ellen était frustrée par Patrick et elle se fâchait parce qu’il ne travaillait pas autant », dit Renshaw dans le livre. « Elle était très attachée à ce que les choses soient justes. Elle n’aimait tout simplement pas que Patrick se plaigne que » je suis là trop tard « ou » je suis là depuis trop longtemps » alors qu’elle avait deux fois plus de scènes dans l’épisode comme il l’a fait.

« Quand j’en ai parlé à Patrick, je lui disais : « Regardez autour de vous. Ces gens sont là depuis six heures trente. » Il disait :« Oh, ouais. » Il comprendrait. »

Dempsey a admis être épuisé à ce moment-là.

« C’est dix mois, quinze heures par jour », dit-il dans le livre. « Vous ne connaissez jamais votre emploi du temps, alors votre enfant vous demande : « Qu’est-ce que vous faites lundi ? » Et vous dites « Je ne sais pas », parce que je ne connais pas mon emploi du temps. Faire ça pendant onze ans est un défi. Mais vous devez être reconnaissant, car vous êtes bien rémunéré, vous ne pouvez donc pas vraiment vous plaindre parce que vous n’avez pas vraiment le droit. Vous n’avez pas le contrôle de votre emploi du temps. Donc, vous devez juste être flexible. «

Un membre de l’équipe a déclaré que Dempsey avait envisagé de partir une saison plus tôt avec la co-vedette Sandra Oh, mais est revenu pour l’argent, ce que Dempsey a confirmé dans le livre. Les choses ont finalement dégénéré entre Dempsey et Rhimes.

« Je pense que Shonda en a finalement été témoin elle-même, et c’était la goutte d’eau », a déclaré Renshaw. « Shonda a dû dire au réseau : ‘S’il n’y va pas, j’y vais.’ Personne ne voulait qu’il parte, parce qu’il était le show. Lui et Ellen. Patrick est un amoureux.

ABC Signature, Shondaland et Dempsey n’ont pas répondu à la demande de 45secondes.fr de commenter les révélations du livre. ABC a refusé de commenter.

« C’était juste une progression naturelle avec la façon dont l’histoire se déroulait », a déclaré Dempsey à EW après son départ en 2015. « C’était comme, OK! C’était évidemment le bon moment. »

Pompeo a admis qu’il y avait une « toxicité » sur le plateau lors d’une discussion l’année dernière avec Dax Shepard sur son podcast « Armchair Expert », mais n’a pas dit que c’était à cause d’une personne en particulier. Cependant, la sortie de Dempsey a allumé un feu sous elle et a fourni une ouverture pour le changement.

« Quand Patrick est parti, j’avais quelque chose à prouver », a déclaré Pompeo sur le podcast. « Il a quitté la saison 11, puis je renégociais la saison 12, donc j’aurais pu partir, car l’homme est parti, ce qui n’est pas une histoire que je veux raconter. raconter.

« Après le départ de Patrick, j’ai dit : ‘Je vais rester, je vais prouver qu’ils ont besoin de moi, mais je voulais aussi vraiment changer l’histoire de l’expérience de la série », a-t-elle poursuivi. « Et je voulais voir si nous pouvions changer la culture et faire du plateau un endroit heureux parce que cela ne l’avait vraiment jamais été. »

L’extrait du livre décrit également comment ils ont filmé l’épisode 21 de la saison 11 dans lequel le personnage de Dempsey meurt de manière choquante. Ils l’ont tourné dans un hôpital abandonné de Hawthorne, en Californie, plutôt que dans le studio habituel de Los Feliz.

Les acteurs de cet épisode ont dû signer des accords de non-divulgation pour garder le secret explosif que Derek Shepherd était en train d’être tué dans un accident de voiture.

« Nous avons tourné dans cet hôpital fermé qui était absolument effrayant hanté », explique la costumière Mimi Melgaard dans le livre. « Toutes les scènes là-bas étaient si tristes de toute façon, et dans cet hôpital hanté dégoûtant? C’était vraiment bizarre. Tout son dernier épisode était vraiment difficile. »

Les autres acteurs de l’épisode se souvenaient de Dempsey comme étant « très gentil » pendant le tournage, mais c’était un adieu étrange avec peu de fanfare.

« Je suis parti très discrètement », a déclaré Dempsey. « C’était magnifique. Il pleuvait, ce qui était vraiment touchant. »

Tous ces mauvais sentiments de cette époque se sont clairement dissipés, alors que Dempsey a fait un retour à couper le souffle dans la série l’année dernière dans la saison 17 avec des séquences de rêve impliquant Pompeo qui ont fait vibrer les fans.