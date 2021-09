‘LuLaRich’ et systèmes pyramidaux : 4 manières de savoir si l’entreprise est une arnaque

Une nouvelle mini-série documentaire captivante attire l’attention sur les plateformes de marketing à plusieurs niveaux.

« LuLaRich », disponible sur Amazon Prime, raconte l’histoire de LuLaRoe, un empire du vêtement célèbre pour ses » leggings doux comme du beurre « , mais accusé d’être un système pyramidal et d’utiliser des pratiques prédatrices pour gagner de l’argent. La société a fait l’objet de plusieurs poursuites, dont une poursuite dans l’État de Washington qui a été réglée pour 4,75 millions de dollars en février.

La série de quatre épisodes, qui a fait ses débuts début septembre, a mis en évidence les pratiques prédatrices des schémas de marketing à plusieurs niveaux, également connus sous le nom de MLM. Alors que les MLM sont légaux aux États-Unis et que des entreprises reconnaissables comme Mellaluca, HerbaLife et Young Living utilisent la structure de l’entreprise, les experts disent qu’elles ressemblent beaucoup à des systèmes pyramidaux et qu’elles victimisent souvent les vendeurs.

Qu’est-ce qu’un schéma de marketing multiniveau ?

La Federal Trade Commission définit les MLM comme « des entreprises qui consistent à vendre des produits à la famille et aux amis et à recruter d’autres personnes pour faire de même ». Les MLM sont également connus sous le nom d’entreprises de marketing direct ou de marketing de réseau.

La FTC note également que « certains MLM sont des systèmes pyramidaux illégaux ». Les experts avec qui nous avons parlé étaient plus sévères sur le modèle économique.

« Si vous êtes dans un MLM, c’est une arnaque », a déclaré Robert FitzPatrick, auteur de plusieurs livres sur le marketing à plusieurs niveaux et président de Pyramid Scheme Alert, la première association internationale visant à prévenir la fraude liée aux systèmes pyramidaux. « … Presque tout le monde va perdre. Mais les gens qui sont au sommet de la plate-forme gagneront beaucoup d’argent. »

FitzPatrick a déclaré qu’il existe quatre caractéristiques d’un programme de marketing à plusieurs niveaux :

« C’est une chaîne sans fin : » FitzPatrick a déclaré que le signe le plus évident d’un MLM est que les vendeurs subissent des pressions pour recruter d’autres vendeurs, auprès desquels ils gagneront ensuite de l’argent. Ceci est généralement décrit comme une « descendance » : le recruteur obtiendra une partie de la vente que la personne qu’il a recrutée vend, et la chaîne continue. « Il suffit de payer : » FitzPatrick a déclaré qu’une autre caractéristique d’un programme de marketing à plusieurs niveaux consiste à acheter des marchandises à l’avance ou à payer des frais importants pour rejoindre l’entreprise. Ces frais sont généralement décrits comme des « frais de démarrage » ou un « pack de démarrage » de la marchandise. Étant donné que les vendeurs doivent acheter les vêtements avant de pouvoir les vendre, cela peut être financièrement risqué. Les MLM mettent également l’accent sur l’atteinte d’un certain objectif de vente chaque mois et recommandent souvent aux vendeurs d’acheter suffisamment pour atteindre ce minimum s’ils n’ont pas assez de ventes. Le troisième signe d’avertissement est un « mandat de recrutement », qui est étroitement lié à la préoccupation de « chaîne sans fin »: FitzPatrick a déclaré que les programmes de marketing à plusieurs niveaux se concentreront sur le recrutement constant de plus de personnes, ce qui rend difficile la pérennité de l’entreprise. La quatrième caractéristique, a déclaré FitzPatrick, est de savoir comment et ce qu’une personne est payée. La grande majorité des gens perdent de l’argent. Seulement environ un quart des personnes impliquées dans les MLM gagnent de l’argent, et cet argent peut être rapidement consommé par la nécessité d’acheter plus de marchandises.

Le Dr William Keep, professeur au College of New Jersey qui est considéré comme un expert en marketing multiniveau, a déclaré qu’une autre lutte est le refus de l’industrie du MLM d’être transparent. Il a déclaré que « LuLaRich » offrait un aperçu inhabituel du fonctionnement interne d’une telle entreprise, et a déclaré que l’opacité de l’industrie rend difficile de savoir « combien de plates-formes de marketing à plusieurs niveaux fonctionnent comme des systèmes pyramidaux ».

« Nous savons avec certitude qu’en utilisant ce modèle, il est très facile d’exploiter un système pyramidal illégal… Le principal signe d’avertissement est que, pour réussir, il vous est demandé de recruter d’autres personnes qui seront ensuite invitées à en recruter d’autres », a-t-il ajouté. Gardez dit.

Keep a ajouté que cet accent mis sur le recrutement, que FitzPatrick a répertorié comme l’une des caractéristiques d’une plate-forme de marketing à plusieurs niveaux, est « contre tous les modèles concurrentiels » généralement présents dans les entreprises, car les clients recrutés n’achèteront plus de produit auprès d’un vendeur.

Il a également abordé l’aspect financier des plateformes de marketing multi-niveaux, en faisant notamment référence à LuLaRoe. Dans le cadre de leur règlement avec l’État de Washington, la société a révélé ses revenus médians pour les vendeurs. En règle générale, les MLM publient les revenus moyens ou moyens, qui peuvent être faussés par les hauts revenus avec de grandes downlines.

« Les revenus médians étaient de zéro », a déclaré Keep. « Nous parlons de personnes financièrement négatives (après dépenses). »

Mythes sur les MLM, démystifiés

« S’ils étaient illégaux, le gouvernement les fermerait. »

Keep a déclaré que de nombreuses personnes défendant les MLM contre les accusations d’être des systèmes pyramidaux se tourneraient vers cette phrase, mais ce n’est « pas vrai », faisant référence à la société AdvoCare, un MLM qui a fonctionné pendant des décennies et avait des porte-parole nationaux comme Drew Brees. En 2018, après plus de 26 ans d’activité, le groupe a finalement été poursuivi par la FTC – mais Keep a déclaré qu’il avait fallu beaucoup de temps pour y arriver. AdvoCare existe toujours, mais fonctionne désormais avec une structure différente.

« S’ils ont un produit, ils ne peuvent pas être un système pyramidal. »

Keep a souligné que pour de nombreuses organisations, les produits vendus – comme les » leggings ultra-doux » de LuLaRoe – ne sont que des » véhicules pour déplacer de l’argent « .

« Naturellement, vous voulez qu’un produit soit viable, car il semble plus suspect sinon », a déclaré Keep, mais a déclaré que pour de nombreuses entreprises, le produit est secondaire par rapport au modèle de recrutement et de développement des downlines.

FitzPatrick a déclaré que d’autres choses, comme être négociées en bourse, peuvent également donner aux MLM un éclat de légitimité.

« (Les gens disent) cela ne peut sûrement pas être un système pyramidal, célébrant à la vue de tous », a déclaré FitzPatrick. Mais être coté en bourse ne signifie pas que c’est une affaire équitable.

« Toutes les entreprises ont des coûts de démarrage. »

L’une des caractéristiques des MLM, comme l’explique FitzPatrick, est d’acheter constamment des produits, et cela commence généralement par des « frais de démarrage » ou par l’achat d’un « pack de démarrage » de marchandises auprès de l’entreprise. De nombreux MLM comparent ces frais aux coûts associés à la création d’une entreprise indépendante, mais ils sont extrêmement différents, d’autant plus que les produits MLM ne sont pas uniques et sont vendus par d’autres vendeurs sur la plate-forme, a déclaré Keep.

« Il y a une chose que l’industrie sait très bien faire, et c’est de prendre des déclarations et de les présenter comme s’il s’agissait de choses individuelles à part entière », a déclaré Keep. « Beaucoup d’entreprises ne gagnent pas d’argent tout de suite, c’est vrai. De nombreuses entreprises échouent, c’est vrai. Mais ici le modèle économique, si vous voulez l’appeler un modèle, est que la grande majorité des gens échouent, et leur échec génère des profits ceux au-dessus d’eux (dans la ligne ascendante). »

