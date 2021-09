Nick Cave annonce le mémoire « Faith, Hope And Carnage »

Aujourd’hui, Nick Cave est considéré comme l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus prolifiques et les plus intéressants que le monde de la musique ait offert au cours des dernières décennies. Ses fans seront donc ravis de l’annonce d’un nouveau mémoire intitulé « Faith, Hope And Carnage », qui promet être l’un des matériaux les plus personnels du musicien.

Sorti par Canongate à l’automne 2022, ce volume est le résultat d’une quarantaine d’heures de conversations entre Cave et Sean O’Hagan, journaliste pour The Observer, le musicien partageant des détails de sa vie personnelle au cours des six années qui ont suivi. décès de son fils Arthur, décédé en 2015 à l’âge de 15 ans.

« ‘Faith, Hope And Carnage’ promet d’être un livre introspectif sur la vie privée de Cave au cours des six dernières années, une méditation sur de grandes idées telles que la foi, l’art, la musique, le deuil et bien plus encore », indique le synopsis officiel du livre, s’assurant qu’il s’agissait d’un projet généré pendant le verrouillage par la pandémie, qui a été maintenu en dehors de la correspondance à laquelle Cave répond chaque semaine via « The Red Hand Files ».

Nick Cave a partagé dans un communiqué qu’il s’agissait de la première interview qu’il offrait depuis des années. « Ce fut un plaisir étrange et ancré de parler avec Sean O’Hagan en ces temps incertains, et un plaisir de poursuivre ma relation avec Canongate, qui a toujours été engagé et passionné. »

O’Hagan a prévu que ce nouveau livre offre « des conversations intimes et constamment surprenantes dans lesquelles Nick Cave parle honnêtement de sa vie, de sa musique et de la transformation dramatique des deux, forgée par une tragédie personnelle ».

Cette semaine, Nick Cave et The Bad Seeds ont partagé « Earthlings », une chanson inédite issue des enregistrements de l’album 2019 « Ghosteen », qui figurera dans une nouvelle compilation de raretés inédites du groupe. Nick Cave est actuellement en tournée en Europe avec son collaborateur Warren Ellis pour leur nouvel album, « Carnage ».