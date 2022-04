La star de Batwoman Javicia Leslie réagit à l’annulation: « Nous avons fait HERstory »

Fans de Batwoman ont été déçus d’apprendre que The CW a mis fin à la série après trois saisons, mais sa star principale regarde le bon côté de la situation. Rejoignant la série dans la saison 2 et servant de super-héros titulaire pour les saisons 2 et 3, Javicia Leslie est initialement entrée dans la série pour remplacer la star originale Ruby Rose à sa sortie. Leslie espérait avoir au moins une autre saison et soutenait récemment les fans qui faisaient pression pour que cela se produise.

La chance n’était pas du côté de Leslie, compte tenu de la suppression de The CW Batwoman. Quoi qu’il en soit, Leslie reste fière du travail qu’elle a mis dans le spectacle, ainsi que de l’histoire qui en a été faite. Elle a posté un message sur Instagram ouvrant sur l’annulation, et Leslie choisit de célébrer ce que c’était plutôt que ce qui pourrait être. Leslie dit que « HERstory » a été faite et lui offre ses remerciements à ses collègues acteurs et à l’équipe qui ont fait en sorte que cela se produise.

« Le Très-Haut ne cesse jamais de m’étonner ! On m’a appris que les mots ont du pouvoir et que nous parlons de notre vie dans l’existence. Eh bien, j’ai parlé de ce rôle dans ma vie, et quel honneur cela a été de le voir jouer exactement comment il était destiné à la famille, cette équipe de chauves-souris est la nôtre.. HERstory a été faite et elle ne pourra jamais être prise. Aller sur le plateau avec une équipe et un casting aussi incroyables donne l’impression que le travail ressemble à un jeu TOUS LES JOURS ! Merci à toute notre équipe de production à Vancouver, nos potes de Los Angeles qui continuent à raconter des histoires, nos gros bonnets qui croyaient que nous pouvions vraiment faire ça, et notre incroyable distribution qui donne son cœur à l’écran à chaque épisode ! »

Leslie a également mis du temps à répondre directement aux fans. Depuis que le spectacle a été annulé, Batwoman les fans avaient offert leur soutien à Leslie et louaient sa performance. Cela l’a rendue assez émotive et elle repense à une citation de Viola Davis comme le meilleur moyen de résumer ce qu’elle ressent alors qu’il passe à de nouveaux projets créatifs.

« Et aux fans… WOW… Je pleure en pensant à tous vos messages, tweets, DM et lettres !! Vous m’avez tous rappelé pourquoi ce que nous faisons est si important. @ViolaDavis a récemment déclaré dans une interview lorsqu’on lui a demandé pourquoi la représentation était importante : « Parce que tu as besoin de voir une manifestation physique de ton rêve. Il y a quelque chose dans le fait de voir quelqu’un qui te ressemble qui le rend plus tangible. » … bravo pour la suite. »

L’annulation de Batwoman a laissé les acteurs et l’équipe émotifs





Caroline Dries a développé Batwoman pour The CW. Situé dans l’Arrowverse, le spectacle reprend avec la cousine de Bruce Wayne, Kate Kane (Ruby Rose), arrivant à Gotham City au milieu de l’absence de Batman pour aider à nettoyer les rues. Lorsque Rose a quitté la série après la première saison, Javicia Leslie est devenue sa nouvelle star principale, bien que Wallis Day ait remplacé Rose dans le rôle de Kate Kane. L’émission mettait également en vedette Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Camrus Johnson, Dougray Scott et Nicole Kang, entre autres.

Autre Batwoman les membres de l’équipe ont commenté la nouvelle de l’annulation de l’émission. Vous pouvez consulter ces messages ci-dessous.





