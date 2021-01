Pourquoi nous avons besoin d’un MagSafe sur Android

Allons-nous voir un « MagSafe » sur les appareils mobiles?

Apple est aujourd’hui l’une des entreprises technologiques les plus importantes et bien que beaucoup l’appellent continuité et pas très innovante, la vérité est que c’est une entreprise qui crée des tendances.

C’était d’abord le fait de ne pas inclure de port de prise casque, puis vint la décision de ne pas inclure de chargeurs dans leurs smartphones – quelque chose que d’autres entreprises telles que Xiaomi ou Samsung vont copier – et aussi le fait que présentent des «nouvelles technologies» aussi intéressantes que MagSafe dans leur nouvel iPhone 12.

Le Magsafe est un petit aimant placé à l’arrière du nouvel iPhone 12 qui, en plus de permettre le chargement sans fil, sert également à attacher d’autres accessoires tels que des coques magnétiques. Les utilisations sont vraiment nombreusesIl ne fait donc aucun doute que l’avenir des téléphones Cupertino réside dans le MagSafe.

Mais, Et si Android avait également son propre MagSafe? Eh bien, nous l’adorerions tout simplement.

Pourquoi les marques Android devraient avoir leur propre MagSafe

Au lieu de lancer des téléphones avec des processeurs de nouvelle génération dont les performances ne diffèrent pas des modèles précédents ou d’inonder l’arrière des téléphones avec plus de capteurs photographiques comme méthode de marketing, la vérité est que les entreprises pourraient imiter Apple et miser sur des technologies telles que MagSafe.

D’une part, le MagSafe, contrairement à la charge sans fil conventionnelle, est beaucoup plus flexible lors du placement du mobile sur le chargeur. Quelle que soit la position, le MagSafe la reconnaît immédiatement. Il nous est arrivé à tous que nous soyons allés placer notre smartphone dans le chargeur sans fil et il a été assez difficile de trouver la bonne position.

D’autre part, le MagSafe permet, grâce à des coques magnétiques, de connecter notre appareil à de nouveaux accessoires comme un portefeuille. Pour le moment, il existe peu de produits compatibles avec cette technologie mais nous sommes sûrs que peu à peu de plus en plus apparaîtront comme les chargeurs de voiture MagSafe, quelque chose que de nombreux utilisateurs aimeraient. Les possibilités sont infinies.

En fin de compte, le MagSafe permet des appareils mobiles beaucoup plus élégants et minces sans avoir besoin de connecteurs. Soyons honnêtes, nous voulons tous des smartphones avec des ports pour écouteurs ou pour recharger le mobile mais l’avenir ne va pas dans cette direction.

Dans le cas d’Apple, MagSafe est le meilleur allié pour essayer de créer un téléphone mobile sans ports physiques et qui ne fonctionne qu’avec des connexions sans fil. Dans le cas d’Android, nous sommes sûrs que la première entreprise à parier sur une technologie similaire à celle de Cupertino aurait une bonne pincée du gâteau. Au vu des précédents, sera-ce Samsung avec ses futurs Galaxy S21 ou Note21? Placez des paris.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂