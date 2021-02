Pourquoi les soutiens-gorge sont-ils si chers? 4 facteurs expliquant le coût du soutien-gorge et conseils pour en trouver un bon

Avez-vous déjà acheté quelque chose – par exemple, un article pour votre maison ou un autre produit de tous les jours – et avez-vous déjà été surpris pour savoir ce qu’il en coûte? Eh bien, ici chez TMRW, nous secouons le choc des autocollants pour examiner pourquoi certains produits sont si chers. Article du jour: soutiens-gorge. Il y a plus d’options que jamais pour la taille, la coupe et le matériau à une plus large gamme de prix, mais combien devriez-vous dépenser pour en obtenir une qui durera?

Que vous soyez un bonnet A ou plus grand qu’un DD, vous avez probablement été frustré à un moment de votre vie par le montant que vous avez dû dépenser pour un soutien-gorge. Mais lorsque vous en trouverez un bon, vous le porterez probablement jusqu’à ce qu’il s’effondre littéralement.

Pour comprendre l’industrie du soutien-gorge, TMRW s’est entretenu avec deux experts, qui ont décrit les tenants et les aboutissants et ce qu’il faut rechercher la prochaine fois que vous magasinez.

Pourquoi les soutiens-gorge sont-ils si chers?

Swing by Target ou Walmart, et s’ils ont votre taille, vous pouvez acheter un soutien-gorge pour 10 €. Visitez un fabricant de soutien-gorge spécialisé et vous pourriez facilement dépenser plus de 100 €. Une des raisons principales de la fourchette de prix se résume à un concept appelé «économies d’échelle», qui fait référence aux avantages de coût des entreprises ayant des opérations plus importantes.

« Les gens disent que les prix de Walmart sont si bas. C’est parce qu’ils achètent tellement à la fois », a déclaré Cora Harrington, fondatrice de The Lingerie Addict et auteure de « In Intimate Detail: How To Choose, Wear and Love Lingerie ». TMRW.

L’idée d’économies d’échelle est particulièrement « critique dans le domaine de la lingerie », a ajouté la fondatrice et PDG de Lively, Michelle Cordeiro Grant.

Les soutiens-gorge sont fabriqués à partir de nombreuses pièces

Un seul soutien-gorge est composé de beaucoup plus de pièces que d’autres vêtements, tels que des chemises ou des pantalons, et «sans économies d’échelle, vous payez pour tous les composants», a expliqué Cordeiro Grant. «Dans un même soutien-gorge, il y a jusqu’à 25 composants», tels que des fermoirs, des bretelles et des ajusteurs.

« Si vous êtes une petite entreprise … vous n’obtiendrez pas l’avantage de prix comme si vous utilisiez 10 000 ou 60 000 unités », a-t-elle ajouté. « Si vous utilisez seulement cinq 34B, six 36B … cela le rend vraiment cher. »

Les petits fabricants de vêtements peuvent réaliser des économies d’échelle plus facilement s’ils utilisent une usine qui fabrique déjà du tissu pour plusieurs entreprises différentes. Mais c’est beaucoup plus difficile à trouver pour 25 composants de soutien-gorge dans des dizaines de tailles et de styles, contre quatre ou plus pour les t-shirts, a déclaré Corderio Grant.

De plus, les grandes chaînes pourraient se permettre de réduire le prix des soutiens-gorge et de subir la perte financière parce qu’elles compensent avec d’autres produits, selon Harrington.

Il faut des connaissances spécialisées pour fabriquer le soutien-gorge

En termes simples, « les soutiens-gorge demandent beaucoup de travail à produire », a déclaré Harrington. « Ils sont tous … faits à la main par des personnes assises devant des machines à coudre assemblant ces petites pièces. »

Alors que les soutiens-gorge peuvent utiliser moins de tissu qu’un manteau, par exemple, le processus de couture d’un soutien-gorge nécessite des connaissances et des machines plus spécialisées.

« Le travail, l’expertise, le temps qu’il faut pour faire, le fait qu’il y a des soutiens-gorge qui ont pris des années de recherche et développement pour produire … tout cela ensemble est ce qui contribue à ce coût final », a poursuivi Harrington.

Elle a également souligné que si les gens peuvent présumer que les vêtements fabriqués dans les pays en développement sont de qualité inférieure, ce n’est pas toujours le cas pour les soutiens-gorge. «Tous ces ouvriers du vêtement sont tous extrêmement bons dans ce qu’ils font», a-t-elle déclaré.

Pourtant, les coûts de main-d’œuvre dans des pays comme la France et les États-Unis sont plus élevés, de sorte que ces soutiens-gorge peuvent être plus chers. Mais ce n’est pas parce qu’un soutien-gorge est moins cher qu’il est fait avec la main-d’œuvre d’un atelier de misère, grâce aux économies d’échelle, a déclaré Harrington.

Vous payez l’ajustement du soutien-gorge

De nombreuses entreprises qui vendent des soutiens-gorge à des prix moins chers ont tendance à se concentrer sur la réduction de leurs coûts finaux. En conséquence, ils « ne sont pas en mesure de consacrer autant de temps à la recherche et au développement … et à le perfectionner », a déclaré Harrington.

« Quelque chose que vous pouvez obtenir avec une marque ou un magasin qui ne fait que des soutiens-gorge … et en particulier s’ils sont spécialisés pour ce buste plus grand, ils seront beaucoup plus concentrés et obsédés par la coupe », a-t-elle expliqué. « Ensuite, vous avez également cette couche d’expertise que vous obtenez de ce petit magasin. »

Une plus grande expertise dans un produit se traduit généralement par un coût plus élevé. Cela, ainsi que les magasins à grande surface ne proposant pas une large gamme de tailles, peuvent également contribuer à rendre les grands soutiens-gorge plus chers.

Le matériel compte moins que vous ne le pensez

Un matériau plus cher, comme la dentelle, augmentera quelque peu le coût d’un soutien-gorge, mais en fin de compte, l’expertise de savoir comment le manipuler vaut plus que le tissu lui-même, selon Harrington.

De même, Cordeiro Grant a déclaré que les gens supposaient qu’un soutien-gorge fabriqué en Europe utilisera un matériau européen. Mais de plus en plus, les entreprises qui fabriquent dans des pays où les salaires sont plus élevés utilisent des matériaux moins chers pour compenser les coûts de main-d’œuvre. Et il en va de même pour les entreprises qui envoient du matériel coûteux dans des pays comme l’Asie.

«(Le coût) revient à la composition totale de la boîte à outils que vous utilisez», a ajouté Cordeiro Grant. « Je ne pense plus que cela puisse être lié à une seule chose. »

Astuce pour obtenir un bon soutien-gorge à un prix décent

Au cours des 10 dernières années, il y a eu une « explosion de nouvelles marques et de nouvelles tailles bien au-delà de ce qu’il y avait … à une gamme de prix », a déclaré Harrington. La prochaine fois que vous entrerez dans le monde merveilleux des soutiens-gorge, essayez ces conseils.

Déterminez ce que vous voulez. Voulez-vous quelque chose de sexy et de luxueux? Ou quelque chose qui fait du bien et que vous aimerez porter tous les jours? Que diriez-vous de tout ce qui est accessible, comme Victoria’s Secret? L’établissement de vos priorités devrait structurer la façon dont vous magasinez, a déclaré Harrington.

Sachez que vous avez des options. Beaucoup de gens ne sont « pas informés de l’étendue des options qui s’offrent à eux en ce moment », a déclaré Harrington. « Beaucoup de gens pensent qu’ils portent une taille impossible à trouver, et ils ne savent tout simplement pas quelles marques font leur taille. »

Attendez les soldes, si vous le pouvez. Harrington a appelé la gamme de 60 € à 70 € «le point idéal» pour les soutiens-gorge qui viennent dans une large gamme de tailles et durent un certain temps. La meilleure partie? Lorsqu’ils sont en vente, vous pouvez obtenir l’ajustement et l’ingénierie de haute qualité pour la moitié du prix. C’est généralement une meilleure option que de dépenser 30 € pour un soutien-gorge plein prix, a ajouté Harrington. Le mauvais côté? Attendre les soldes, c’est risquer que la marque ne dépasse pas votre taille.

Lisez les critiques. Regarder les coutures et toucher le soutien-gorge sont parmi les meilleurs moyens de savoir si vous en achetez un bon, mais les critiques sont la meilleure chose à faire lors des achats en ligne. Cordeiro Grant a recommandé de rechercher des commentaires sur l’ajustabilité et la sensation des matières premières.

De nombreux endroits qui vendent des soutiens-gorge en ligne offrent également des retours faciles, ce qui peut être d’une grande aide lorsque vous ne savez pas comment le soutien-gorge s’adaptera. Assurez-vous simplement que lorsque vous renvoyez le soutien-gorge, il est en parfait état – pas de traces de parfum ou de déodorant – afin que les entreprises continuent à offrir ces services, a conseillé Harrington.