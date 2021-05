Henry Cavill a laissé Superman derrière

Cette 2021 a commencé avec tout pour Henry Cavill. Non seulement il a réussi à terminer les enregistrements de Le sorceleur, mais a également officialisé sa romance avec Natalie Viscuso et, récemment, on savait qu’il jouerait à nouveau Enola Holmes 2 avec la jeune Millie Bobby Brown.

La suite est en cours! L’aventure continue alors que Millie Bobby Brown et Henry Cavill reviennent dans le monde d’ENOLA HOLMES, reprenant le travail avec le réalisateur Harry Bradbeer et l’écrivain Jack Thorne sur un deuxième film basé sur la série de livres de Nancy Springer sur la brillante sœur de Sherlock Holmes. pic.twitter.com/7tsr1fbej2 – NetflixFilm (@NetflixFilm)

Pourtant, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles pour Henry Cavill ou, du moins, pour ses fans. C’est qu’en plus de pleurer sur le fait que le cœur de l’acteur est déjà occupé, ils ont également dû passer par l’idée de ne plus le revoir comme Superman puisque, le 5 mai, The Hollywood Reporter a confirmé que Warner Bros non plus comptera sur lui pour ses prochains films.

Cependant, il semble que ce ne soit pas une nouvelle qui ait surpris Cavill. Eh bien, depuis février, il a été divulgué que l’idée, à la fois de DC et de Warner, était de rechercher un interprète noir pour donner une grande tournure à l’histoire de Superman dans l’univers élargi. En fait, certains noms sont déjà connus qui pourraient supplanter le également protagoniste de Le sorceleur en tant que super-héros le plus aimé des bandes dessinées DC.

Henry Cavill ne sera plus Superman.



Cependant, il y a quelques heures, les médias Backgrid ont photographié l’interprète alors qu’il se promenait dans les rues d’Angleterre avec son chien et, comme pour chacun de ses posts sur Instagram, les adeptes des Britanniques l’ont rendu viral. Vêtue d’un jogging noir, d’un t-shirt et d’un bonnet en laine, un look qui correspondait à sa jugulaire bleu foncé, la star de Netflix a commencé à profiter des premiers airs d’été au Royaume-Uni.

La photo Backgrid qui a rendu fous les fans d'Henry Cavill.



Mais apparemment le fait que Son tee-shirt, un peu moulant, a marqué les muscles qu’il a développés ces dernières années, c’est ce qui a le plus attiré l’attention. Bien que, bien sûr, il y en ait d’autres qui ne pouvaient s’empêcher de souligner que pour compléter sa tenue, il avait choisi des tongs marron qui donnaient une touche détendue à ces moments où tout le monde s’inquiétait de son humeur après son licenciement de Warner.