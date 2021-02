Cecil Hotel: Qu’est-il arrivé à Morbid? Voici où se trouve Pablo Vergara maintenant

Pablo Vergara, également connu sous le nom de Morbid, a reçu des milliers de messages de détecteurs Web demandant s’il avait tué Elisa Lam.

Netflix Scène de crime: la disparition à l’hôtel Cecil La série détaille l’histoire sombre du tristement célèbre hôtel de LA et la mort tragique d’Elisa Lam en 2013. Il raconte également l’histoire de la façon dont Internet a blâmé un homme qui était en fait innocent.

Scène de crime explique comment les détectives du Web se sont lancés dans une «chasse virtuelle à l’homme» pour tenter de relier les clients séjournant à l’hôtel à la mort d’Elisa. Dans l’épisode 3, le musicien de black metal Morbid est présenté comme un « suspect » dans la mort d’Elisa Lam. Cependant, dans l’épisode 4, les téléspectateurs se rendent vite compte que Morbid (de son vrai nom Pablo Vergara) était innocent après avoir expliqué ce que c’était que d’être au centre des accusations portées par des milliers de personnes sur Internet.

Son apparition dans la série documentaire est la première fois qu’il parle de ce qui s’est passé en sept ans. Voici ce qui lui est arrivé et ce qu’il fait aujourd’hui.

Que fait Morbid de la série Cecil Hotel de Netflix maintenant? Image: Netflix

Pourquoi Morbid a-t-il été accusé de la mort d’Elisa Lam?

Le nom de Morbid a été évoqué après que des vidéos de son séjour à l’hôtel Cecil ont fait surface. Sleuths a alors commencé à lire dans sa musique et a trouvé des références à la mort et au meurtre, ainsi qu’un nouveau clip vidéo qui est apparu en ligne quelques jours après la mort d’Elisa.

Sleuths est allé creuser plus loin et a trouvé une autre vidéo de Morbid qui présentait une photo du tueur en série Ted Bundy en arrière-plan, ainsi qu’une image d’Elizabeth Short, également connue sous le nom de Black Dahlia, qui aurait passé du temps dans le bar de l’hôtel Cecil. .

La fouille a ensuite fait boule de neige et les gens ont commencé à trouver d’autres coïncidences, y compris une chanson sur une fille mourant dans l’eau.

Six jours après la découverte du corps d’Elisa, Vergara a découvert qu’il était suspect après qu’un ami lui ait envoyé un lien vers sa photo sur une chaîne de télévision taïwanaise. Les gens ont commencé à lui envoyer des messages lui demandant s’il avait tué Elisa, et le PGR (le FBI mexicain) s’est ensuite présenté chez lui.

Vergara explique plus tard qu’il est resté à l’hôtel Cecil pendant trois jours en février 2012, un an avant l’arrivée d’Elisa Lam. Au moment de sa mort, il était au Mexique en train de travailler sur son album. Il avait des contrats de studio d’enregistrement et des tampons sur son passeport pour prouver où il se trouvait.

Il n’a jamais été inculpé. Il n’avait rien à voir avec la mort d’Elisa.

Où est Pablo Vergara maintenant?

Pablo Vergara s’assoit pour une interview dans l’épisode 4 de la docu-série. Il explique qu’il n’a pas parlé de la situation depuis sept ans.

À la suite de la chasse à l’homme virtuelle, son YouTube, Facebook et ses e-mails ont tous été suspendus à la suite de rapports constants de détecteurs Web. Les lourdes menaces de mort et les messages qu’il a reçus l’ont amené à faire une crise et il a tenté de se suicider. Il raconte à l’intervieweur qu’il s’est retrouvé dans un hôpital psychiatrique. Il a également arrêté de faire de la musique pendant un certain temps après l’épreuve.

Dans une interview accordée à Metro.co.uk, le réalisateur Joe Berlinger a révélé que lui et Vergara restaient toujours en contact, et qu’il avait maintenant commencé à travailler sur de la nouvelle musique: « Il me tient au courant de ses activités et je suis vraiment heureux de rapporter qu’il enregistre à nouveau et qu’il a trouvé toute l’expérience de participer, et en quelque sorte de le faire connaître [good], même s’il est nerveux à propos de la sortie de la série et de ce que les gens vont penser et revivre le cauchemar. «

Vergara s’est également inscrit à la New York Film Academy en 2016. Dans une interview avec la NYFA, il a révélé qu’il était devenu père et avait pris la décision de s’éloigner de la musique et de se tourner vers le cinéma. Bustle rapporte qu’il a ensuite remporté le prix du meilleur film de fiction international au Festival international du film et du métal de 2019 pour son court métrage. Nécromurder.

Il travaille maintenant comme scénariste et assistant de production à Hollywood.

