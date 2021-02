Maisie Williams a été considérée pour le rôle d’Ellie dans «  The Last Of Us  »

Après avoir fait savoir que l’actrice de ‘Game Of Thrones’, Bella Ramsey serait chargé de donner vie à Ellie dans la prochaine adaptation télévisée de ‘Le dernier d’entre nous’ de la part de HBO, il a été révélé que Maisie Williams elle a également été considérée pour le rôle.

Maisie Williams, qui a joué Arya Stark dans la série à succès HBO, a été considéré pour le rôle de Ellie pendant la phase de développement d’une version cinématographique de ‘Le dernier d’entre nous’.







Après le grand succès du jeu vidéo en 2013, un an plus tard, les premiers projets de film sont annoncés, avec Sam Raimi lié au projet en tant que producteur, tout en Neil Druckmann, le directeur créatif du jeu écrirait le scénario.

Williams, qui mettait en vedette ‘Jeu des trônes’ eu une série de discussions avec Raimi Oui Druckmann jouer le rôle de Ellie. L’actrice est même allée jusqu’à exprimer son enthousiasme pour le rôle de ‘Le dernier d’entre nous’, alors qu’il y avait une réaction positive des fans, suggérant même que sa co-vedette dans l’émission, Nikolaj Coster-Waldau interprétera Joël.







Plus tard, le projet s’est effondré en raison d’une série de désaccords entre Druckmann Oui Sony. Maintenant, ce sera HBO la société en charge de produire une adaptation télévisée de ‘Le dernier d’entre nous’ avec le créateur de «Tchernobyl», Craig Mazin à charge.

Au cours de la semaine écoulée, on a appris que Bella Ramsey sera accompagné en tant que protagoniste de la série par Pedro Pascal, qui jouera le rôle de Joël.