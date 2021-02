Les gens appellent un numéro de téléphone effrayant toujours «  actif  » à l’hôtel Cecil

Elle a écrit: « Je vous mets au défi d’appeler l’hôtel Cecil au 213-325-3866 et de voir ce qui se passe. On dit que c’est un numéro actif pour l’hôtel! »

D’autres ont vérifié que le numéro existe aussi, et une fois atteint, un message automatisé répond: « Bonjour, vous êtes arrivé à la réception de l’hôtel le plus meurtrier du centre-ville de Los Angeles. »

Le bâtiment actuel est fermé pour le moment, après avoir été rebaptisé «Stay On Main» pendant un certain temps.

Une personne a tweeté: « Je me suis levé tard la nuit dernière et j’ai décidé de regarder le premier épisode de Cecil Hotel lol et la façon dont j’ai refusé de dormir après cela, j’étais tellement hyper conscient des sons autour de moi à 3 heures du matin. »

Un autre a déclaré: « Allez regarder CRIME SCENE: THE VANISHING AT THE CECIL HOTEL sur Netflix. Le cas d’Elisa Lam m’a toujours hanté et est devenu un grand mystère. Cette série limitée creuse profondément. Des révélations poignantes sont mises au jour. »