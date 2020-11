Pourquoi « Fortnite est en train de mourir » est l’une des tendances les plus recherchées sur Google

Cela fait quelque temps maintenant que Fortnite on l’appelle un jeu vidéo « mort ». Une tendance qui revient par phases alternées, entre vidéos sur YouTube et débats sur Twitter. Il a récemment fait son retour parmi les recherches Google: selon un graphique publié sur SportSkeeda, « Fortnite est en train de mourir » est l’une des recherches les plus à la mode, avec une croissance exponentielle remontant aux derniers mois d’été. Nombreux sont ceux qui pensent que la bataille royale d’Epic Games n’est plus la même depuis un certain temps: il y a un manque d’événements en direct et la montée en puissance des stars du Web comme Ninja.

Cependant, il n’y a aucune vraie raison pour laquelle « Fortnite est en train de mourir » est à la mode sur le principal moteur de recherche. Simplement, les joueurs et les joueurs sont convaincus que c’est un fait, et ils le prouvent avec divers tweets et posts entre les plateformes utilisées par la communauté. En réalité, côté compétitif, La bataille royale d’Epic Games ne montre aucun signe de ralentissement, bien au contraire. Peut-être que la peur de voir mourir Fortnite est plus que des joueurs occasionnels et des joueurs, se demandant combien de temps le jeu durera encore.

Compte tenu de l’ampleur de la tendance, Epic Games a dû intervenir qui, lors de l’événement Fortnitemares Halloween, a répondu à divers commentaires d’utilisateurs qui pensent désormais que le jeu est mort. Il était intéressant de noter cet échange «humain» entre développeurs et communautés pour le bien du jeu. En faveur de ce dernier, il y a aussi le célèbre créateur de contenu NickEh30, qui estime que Fortnite grandit, et pas à perte. Les différents correctifs font un excellent travail, à la fois pour ramener ceux qui ont quitté le jeu et pour motiver les créateurs de contenu et les streamers célèbres à vouloir ramener la bataille royale dans leur contenu. En bref, donc, avec des centaines de millions de joueurs mensuels, Fortnite est loin d’être mort. Ce n’est peut-être plus le même qu’avant, il peut être éclipsé par de nouveaux phénomènes tels que Among Us, mais cela reste un titre à succès dans le paysage actuel du jeu.