Une faille dans TikTok vous permet de télécharger des vidéos de violence et de pornographie

La plateforme de partage vidéo TIC Tac met en œuvre des politiques pour supprimer les contenus violents et interdits pour les mineurs dans le but de faire de l’application un endroit sûr pour tout le monde, mais ces dernières semaines, la plate-forme a été mise à l’honneur en raison d’un important faille dans son système de modération: les contrôles des algorithmes et du personnel de l’entreprise semblent échapper au vidéos liées aux profils et biographies d’utilisateurs. Cette zone grise a fait que des vidéos pornographiques et violentes ont commencé à se répandre sur le réseau social, dont les liens sont annoncés dans le tiktok régulier qui, en revanche, peut se propager sur la plate-forme même de manière virale.

La plainte

La plainte est venue à la BBC d’un utilisateur de la plateforme, mais beaucoup sur TikTok connaissent déjà le phénomène. Les profils hébergeant ce contenu sont souvent créés uniquement dans le but de montrer des obscénités: ont noms d’utilisateurs générés aléatoirement et aucune vidéo dans le contenu téléchargé; le seul clip hébergé est celui lié à la photo de profil, une section du réseau social que les algorithmes de TikTok ne patrouillent normalement pas. Si les profils restaient isolés – sans suiveurs ni utilisateurs suivis – ils ne causeraient aucun dommage. Leurs noms viennent cependant cité par d’autres utilisateurs dans des clips qui apparaissent comme des invitations à ne pas du tout rechercher ces profils particuliers.

Les tiktoks de signalisation

Les vidéos entrent toutes dans la même catégorie: musique dérangeante, images neutres ou angoissantes en arrière-plan, et une zone de texte avec l’invitation: en italien, veuillez ne pas rechercher le nom de l’utilisateur que l’on espère rechercher, alors qu’en anglais, la phrase est Ne cherchez pas ce nom, et a engendré un hashtag que TikTok a maintenant dû bloquer. Le moteur de viralité de ces vidéos est justement le mécanisme de curiosité généré pour inviter les téléspectateurs à rester à l’écart des contenus proposés: ceux qui les publient espèrent encore plus de vues, tandis que ceux qui recherchent les contenus en question ne savent pas vraiment ce qu’ils vont faire. trouver.

La réponse de la plateforme

En plus de bloquer les recherches liées au hashtag #dontsearchthisup, TikTok s’est déjà assuré d’avoir comptes interdits qui ont essayé de publier du matériel qui enfreint les règles du social via la photo de profil. Pour le moment une recherche sur les profils connus pour avoir diffusé ces vidéos ne renvoie pas de résultats, même si les tiktoks de signalisation restent décidément facile à trouver, peut-être avec de légères variations du hashtag bloqué. Pour savoir si le réseau social a réussi à résoudre le problème en calibrant ses algorithmes également sur les vidéos et les images de profil, il faudra attendre.

