Pourquoi Calvin Harris a changé de nom à l’âge de 22 ans

Einhell Perceuse visseuse à percussion sans fil TE-CD 18 Li-i BL Kit Power X-Change (18 V,Couple : 60 Nm, 22 positions) Livré avec 2 Batteries 2,0 Ah

Perceuse sans filTE-CD 18 LI-I BL Einhell Caractéristiques : - Double interrupteur de sécurité - Moteur sans charbons – plus de puissance et une plus grande autonomie - Fonction de perçage à percussion - Mandrin haut de gamme en métal 13 mm - Avec LED pour éclairer la zone de travail - Livrée avec 2 batteries PXC 2,0 Ah et un chargeur rapide - Livrée en coffret de rangement et de transport Donnes tecniques: - Tension d'alimentation : 18 V - Capacité batterie : 2000 mAh Li-Ion - Temps de charge : 40min - Nombre batteries : 2 - Nombre de vitesses : vitesse 1: 0-500 tr/min. / vitesse 2 : 0-1800 tr/min. - Nombre de positions couple : 22 positions - Couple : 60 Nm - Mandrin : 13 mm monobloc - Diamètre de perçage (béton ) : 10 mm - Fréquence de frappe / force : vitesse 1 : 0-8000 cps/min / Vitesse 2 : 0-28800 cps/min