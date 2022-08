Réactions à l’épisode Breaking Bad de Better Call Saul

Netflix

L’épisode Breaking Bad de Better Call Saul ramène le personnage à ses racines tout en développant un camée incontournable. Les réactions !

saison 6 épisode 11 Tu ferais mieux d’appeler Saulqui porte le joli titre de Breaking Bad, marque le moment où les deux séries se rejoignent enfin dans leur temporalité. D’une part, il ramène Walter White et Jesse Pinkmanmais développe également le début de la fin de Saül concernant son destin en Breaking Bad. Un moment incontournable pour les fans des deux fictions !

L’épisode est intitulé Breaking Bad non pas à cause de la participation de Bryan Cranston et Aaron Paul à leurs personnages emblématiques de Walter White et Jesse Pinkman, mais plutôt à cause du retour du protagoniste de Tu ferais mieux d’appeler Saul à ses vieilles mauvaises habitudes et tout s’accompagne d’une révélation inattendue pour cet avocat : Kim est toujours en vie et se trouve en Floride. Elle a été tout au long de la série télévisée la partenaire idéale de Saul.

Il reste peu pour la fin de Tu ferais mieux d’appeler Saulsûrement l’une des meilleures fictions de ces derniers temps construite sur la base de sa série mère, Breaking Badmais avec son propre mérite grâce à la personnification de Bob Odenkerk qui a donné à son personnage tout ce dont il avait besoin pour briller dans un univers où le légal et l’illégal vont de pair pour façonner une intrigue qui surprend à chaque coin de rue… comme avec l’actualité de Kim.

Bien sûr, nous parlons du personnage qui, au cours des six saisons de Tu ferais mieux d’appeler Saul il a servi de soutien à Jimmy mais a également été le complice de Saul et c’est le départ de Kim qui a finalement cimenté le destin de Jimmy. Maintenant, Saul la cherche inlassablement et une scène du nouvel épisode de la série montre l’impatience que cette situation génère pour le protagoniste.

Il reste peu de chose pour atteindre la fin de la préquelle de Breaking Bad et en ce moment, nous assistons à la façon dont Gene retourne dans le monde des escroqueries Jimmy / Saul pour aller directement dans ce monde sombre où des situations inattendues l’attendent qui finiront par façonner ce personnage que nous apprécions tous dans la série mère de Tu ferais mieux d’appeler Saulmettant brillamment en vedette Brian Cranston et Aaron Paul qui le répètent aujourd’hui « Salut » dans un camée glorifié.

+Réactions à l’épisode Breaking Bad

