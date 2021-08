Outlander : comment se terminera la série ?

Depuis l’annonce de la fin du tournage, les fans attendent avec impatience la diffusion de la sixième saison de Étranger. Cependant, les six prochains chapitres n’arriveront que l’année prochaine, au même moment où le tournage de la septième édition commencera. Et, bien qu’il n’y ait toujours pas de date de sortie officielle, de nombreux adeptes ont trouvé un moyen de réduire l’attente.







Depuis plusieurs mois, après la clôture de la cinquième partie, les fidèles de Étranger ils ont commencé à générer des théories sur ce qui allait arriver. Certains se concentrent sur le sort des protagonistes, Jamie et Claire, d’autres sur le fantôme de l’idole écossaise, mais ce n’est que maintenant que l’un d’eux a émergé qui pourrait révéler la véritable fin du strip.

Étranger, qui est basé sur les romans de Diana Gabaldón, compte à l’origine dix livres. Il en reste encore deux à sortir, alors que la série est sur le point de filmer sa saison sept, c’est pourquoi chaque fois qu’une théorie est discutée, elle est basée sur ce que l’auteur original a écrit.

Diana Gabaldón aurait révélé la fin de la série. Photo : (Getty)



Et, à cette occasion, de nombreux fans ont revécu une interview de Gabaldon de 2015 dans laquelle il aurait révélé la véritable fin qu’aura cette histoire. Au-delà de ne pas mentionner quand ce sera ou s’il y aura plus de sept parties sur le petit écran, cela indique clairement quel sera le sort des Frasers.

« Je pense que les livres de Étranger se terminera vers 1800 en Ecosse« Ce sont les mots de Diana. Mais, comme il ne parle de rien d’autre, ce commentaire a soulevé de nombreux doutes sur ce qu’est la série puisque dans la saison cinq les protagonistes vivent encore au XVIIIe siècle aux États-Unis.

Roger et Brianna pourraient prendre la tête d’Outlander. Photo : (Starz)



Cependant, il convient de noter que, bien que de nombreuses pensées aient été guidées par le fait que Jamie pourrait mourir dans son Écosse natale, plus d’une fois, il a été spéculé que Brianna et Roger pourraient finir par être les protagonistes. C’est pourquoi, tout indique que les personnages dépeints de Sam Heughan et Caitriona Balfe mourront en Amérique, puis leur fille, leur mari et leurs petits-enfants vivront dans le pays d’origine du propriétaire terrien le plus respecté du Fraser.