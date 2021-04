Comment démarrer votre propre potager, à l’intérieur ou à l’extérieur

Le jardinage a explosé en popularité au cours de la dernière année, et avec le temps plus chaud sur son chemin, TMRW était curieux de savoir à quel point le travail est impliqué dans le démarrage d’un jardin végétarien à la maison. Nous avons donc demandé à quelques professionnels de partager leurs conseils pour la planification, la création et l’entretien des variétés d’intérieur et d’extérieur. Intrigué encore? Ces conseils pourraient vous inciter à exercer votre propre pouce vert!

Les bienfaits d’un potager

Si vous avez joué avec l’idée de créer votre propre potager mais que vous ne savez pas si cela en vaut la peine, il y a de nombreux avantages à considérer. En voici quelques-uns:

Vous aurez des légumes à la demande: « Il n’y a rien de pire que de devoir jeter la laitue du commerce parce que vous l’avez oubliée trop longtemps dans le réfrigérateur. Si elle pousse à l’extérieur, vous pouvez simplement couper quelques feuilles et avoir une salade immédiatement fraîche! », A déclaré Blythe Yost, PDG et co-fondateur de Tilly, un service de conception de paysage en ligne.

C'est génial pour expérimenter si vous aimez cuisiner: «Lorsque vous démarrez un jardin comestible, même s'il s'agit d'un petit contenant de fenêtre, vous pouvez déguster de nombreuses salades, soupes et assaisonnements au printemps et en été. Le nombre d'herbes que l'on peut cultiver dans des contenants de rebord de fenêtre est assez convenable; dégustation de plats délicieux pendant de nombreux mois », a déclaré à TMRW Fabiola Cáceres, directrice de l'éducation au Dyckman Farmhouse Museum.

C'est une excellente activité pour les enfants: « Nous impliquons toujours nos enfants dans le processus, de la culture des graines à la plantation en passant par la cueillette, car le jardinage est une opportunité d'apprentissage pratique parfaite », ont déclaré Dave et Jenny Marrs, les stars de l'émission à succès HGTV« Fixer to Fabulous ».

Vous économiserez de l'argent à l'épicerie: Avec une famille, «les économies de coûts sur la culture de nos propres légumes par rapport à leur achat sont un autre avantage énorme», ont déclaré les Marrs.

Comment démarrer un potager en plein air

Envie de vous aventurer au grand air et de vous salir les mains? Les jardins extérieurs demandent beaucoup de travail, mais ils ne sont pas aussi intimidants qu’ils le paraissent. Avant de planter quoi que ce soit, vous voudrez d’abord faire un peu de planification.

«Vous devez déterminer où vous allez le planter. Cela n’a pas à être limité par l’endroit où vous vivez. Même si vous n’avez pas accès à (beaucoup de) terres, il y a tellement d’options pour votre jardin: des plates-bandes surélevées, des serres, des pots, des tours verticales pour les petits espaces. Vous devez également déterminer le type de semences que vous souhaitez acheter – héritage, sans OGM, par exemple – ou si vous souhaitez commencer par des plantes plutôt que par des semences, « ont dit les Marrs.

Ensuite, il est temps de passer aux choses sérieuses et de se concentrer sur les détails clés suivants:

Lumière du soleil: « Recherchez une zone qui bénéficie d’un minimum de huit heures de lumière directe du soleil, de préférence plus. Si vous ne savez pas si votre espace bénéficie de huit heures de soleil, prenez une photo de l’espace toutes les deux heures à partir de 8 heures du matin pour vision de la façon dont la lumière du soleil se déplace tout au long de la journée dans cet espace », a suggéré Cáceres.

L'eau: « Gardez le sol humide, mais pas mouillé. Vous voulez que les plantes travaillent un peu en faisant pousser leurs racines plus profondément dans le sol afin qu'elles ne soient pas sensibles au temps vraiment sec ou très chaud. Si vous ne les arrosez pas trop, elles le feront faire pousser des racines plus profondes et devenir des plantes plus fortes », ont déclaré les Marrs.

Sol: « Ensuite, faites analyser votre sol. Cela peut être fait au bureau de vulgarisation du comté et est généralement gratuit. Différentes plantes nécessitent une acidité et des minéraux du sol différents, et le comté vous dira quels additifs vous devez mettre dans le sol, » le Marrs mentionné.

Drainage: « Si votre lit surélevé est intégré et est livré avec une base, assurez-vous que la base a des trous percés pour le drainage. Idéalement, vos plates-bandes surélevées sont un cadre où vous pouvez poser une couche de tissu végétal et ajouter de la terre et du compost par-dessus. «Cela protégera vos plants de tout sol contaminé en dessous», a déclaré Cáceres.

Comment démarrer un potager intérieur

Si vous manquez d’espace extérieur, vous pouvez toujours profiter des avantages d’un potager dans le confort de votre foyer. Les jardins potagers intérieurs vous obligent à faire preuve d’un peu de créativité, mais ils en valent la peine si vous vous y mettez.

« Le meilleur point de départ lorsque vous pensez à un jardin intérieur est de savoir à quel point vous êtes engagé. Cela signifie en termes de temps, d’espace et de coût », a déclaré Yost.

Trouver un emplacement pour votre jardin intérieur est peut-être la décision la plus importante que vous prendrez, car cela aura un impact sur la façon dont les plantes poussent et sur leur accessibilité.

« Si votre espace est petit, utilisez des appuis de fenêtre ou une issue de secours pour abriter vos plantes. Vous pouvez les placer sur le sol ou sur un tabouret près d’une fenêtre. Demandez si vous pouvez accéder au toit de votre bâtiment, qui est un endroit idéal pour cultiver, « A déclaré Cáceres.

Ensuite, il est temps de passer aux choses sérieuses et de se concentrer sur les détails clés suivants:

Lumière: «Si vous n’avez pas un bon éclairage naturel, vous pouvez envisager d’investir dans des lampes de culture. Nous recommandons la LED pour économiser de l’énergie, mais les lampes fluorescentes et aux halogénures métalliques fonctionnent également bien. Essayez de monter les lampes de manière à ce qu’elles puissent être ajusté à mesure que vos plantes poussent », a déclaré Yost.

Sol: « N'importe quel type de terreau léger devrait fonctionner pour la culture en intérieur. J'aime commencer les graines dans un mélange de tourbe et ensuite les transplanter dans des pots plus grands avec du terreau ordinaire », a déclaré Yost.

Plateaux de plus en plus: « Demandez à votre magasin d'alimentation local s'ils ont des palettes de caisses en bois; ils en jettent généralement. Vous pouvez les poser verticalement contre un mur qui reçoit beaucoup de lumière à l'intérieur et construire votre jardin vertical de palettes de fruits / légumes. Ou utilisez des matériaux ménagers comme les tiroirs en bois d'une vieille armoire, une vieille valise, une caisse à lait ou un vieux seau en métal. Assurez-vous simplement de percer des trous lorsque vous utilisez ces récipients et placez un tissu végétal à l'intérieur avant d'ajouter la terre « , a déclaré Cáceres.

Quels légumes cultiver à l’intérieur et à l’extérieur

Certains légumes se débrouillent bien avec une lumière et un espace limités, tandis que d’autres ont besoin de beaucoup de soleil et d’espace pour pousser, alors décider de ce que vous allez cultiver dans votre potager intérieur ou extérieur est l’une des décisions les plus importantes que vous prendrez. Voici une feuille de triche rapide!

Que cultiver dans un potager intérieur: Ciboulette, menthe, persil, thym, légumes-feuilles et fines herbes et plantes à fruits naines ou compactes.

Ciboulette, menthe, persil, thym, légumes-feuilles et fines herbes et plantes à fruits naines ou compactes. Que cultiver dans un potager en plein air: Concombres, tomates, betteraves, poivrons, haricots verts et à peu près tous les autres légumes.

Vous voulez le meilleur des deux mondes? Vous pouvez toujours démarrer votre jardin extérieur à l’intérieur.

« Il peut être très important de commencer vos semis à l’intérieur où vous pouvez maintenir la température et l’humidité du sol plus constantes. Le démarrage des graines peut être aussi simple que de les planter dans une vieille brique de lait et de les placer sur un rebord de fenêtre ensoleillé ou plus complexe avec du sol. des réchauds, des lampes de culture et des plateaux multicellulaires », a déclaré Yost. « Quelle que soit la façon dont vous les démarrez, vous voulez être sûr de vous » endurcir « avant de sortir à plein temps. Cela signifie que vous devez lentement acclimater les semis aux conditions plus dures de lumière, de vent et de sol du monde extérieur. »

