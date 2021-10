Les essais de scooters électriques Ola S1, S1 Pro commenceront à partir du 10 novembre, la date de paiement final repoussée

19 octobre 2021 11:06:58 IST

Ola Electric a informé les acheteurs de ses premiers scooters électriques, les Ola S1 et S1 Pro, qu’il commencera les essais par phases à partir du 10 novembre. Dans le but de tenir sa promesse initiale de laisser les acheteurs découvrir les scooters électriques avant de mettre leur argent pour cela, Ola Electric a également repoussé la date du paiement complet et final du scooter au 10 novembre, le même jour des essais. commencer.

La date du paiement final a été repoussée par rapport à la date initiale donnée à ceux qui ont effectué les réservations, qui était aujourd’hui, le 18 octobre. Malgré le report de la date de paiement final, Ola Electric maintient les délais de livraison inchangés. Cependant, les livraisons des Ola S1 et S1 Pro ne devraient commencer que dans la seconde moitié de novembre, plus tard que la promesse initiale d’Ola de livrer les scooters à partir d’octobre.

Entre le 15 et le 16 septembre – les deux jours pendant lesquels la fenêtre d’achat était ouverte – Ola Electric prétend avoir vendu des scooters d’une valeur de Rs 1 100 crore, et Tech2 comprend que la banque de commandes totale avec Ola Electric pour les scooters électriques S1 et S1 Pro dépasse actuellement un lakh, les réservations s’élevant à des multiples de lakhs. La fenêtre d’achat rouvrira pour de nouvelles commandes le mois prochain, mais les prix du S1 (Rs 99 999) et du S1 Pro (Rs 1 29 999) devraient connaître une révision à la hausse.

Ola Electric est actuellement en train de mener une production d’essai dans sa future usine tentaculaire du Tamil Nadu, qui, selon la société, est la plus grande usine au monde à employer une main-d’œuvre entièrement féminine. Selon un PTI rapport, Ola Electric a récemment levé 200 millions de dollars de financement pour une valorisation de 5 milliards de dollars, un bond significatif par rapport au financement de 100 millions de dollars levé lors d’un cycle mené par le gestionnaire d’actifs mondial Falcon Edge Capital, la société japonaise Softbank et d’autres sociétés fin septembre.

L’usine est considérée comme la plus grande usine de production de deux-roues au monde, répartie sur un total de 500 acres de terrain. L’usine d’Ola a une capacité de production annuelle de deux millions de véhicules en phase 1, et ce nombre passera à dix millions de véhicules d’ici l’année prochaine. À ce stade, Ola Electric estime qu’il produira un nouveau deux-roues toutes les deux secondes à partir de dix lignes de production.

Alors que son premier produit était basé sur l’AppScooter développé par la start-up néerlandaise Etergo (rachetée par Ola Electric en 2020), l’entreprise travaille au développement de différents types de véhicules électriques, et a même nommé l’ancien chef du design Jaguar Wayne Burgess comme vice-président. président de la conception.

