Pour les fans, One Piece est le manga le plus important du Japon en 2020

One Piece continue de prouver que c’est l’une des meilleures productions de toute l’histoire. Une fois de plus, il s’est imposé comme le meilleur manga de l’année au Japon, battant d’autres chars tels que Dragon Ball, Naruto et Shingeki No Kioyin.

Les données ont été obtenues après une enquête menée par la chaîne de télévision Asahi plus tôt cette année et les résultats officiels sont maintenant connus.

Le sondage s’appelait Manga Sousenkyo et un total de 150 000 fans d’anime ont été interviewés. One Piece, créé par Eiichiro Oda, est resté avec la première place du classement avec un total de 33600 points. Les points ne représentent pas directement les votes, mais différents nombres de points ont été attribués par électeur en fonction de certains paramètres qui ne transcendent pas.

En deuxième place, Kimetsu No Yaiba avec 29 100 points. Il a été suivi par Slam Dunk avec 26700, Detective Conan avec 25400, Dragon Ball avec 22400, Attack On Titan avec 21900, Naruto avec 19800, Haikyu avec 18700 et Full Metal Alchemist avec 18500 points, entre autres.







Cette nouvelle vient peu de temps après son créateur a annoncé que la pandémie pourrait doubler la durée de vie du manga. De plus, en attendant l’arrivée de nouveaux épisodes sur Netflix, le même service de streaming prévoit déjà un One Piece en direct.

Il n’est pas surprenant que One Piece continue de raser les fans. L’anime créé par Eiichiro Oda a déjà diffusé un total de 961 épisodes à la télévision japonaise et est l’une des séries animées les plus longues et les plus réussies de l’histoire.