Mercredi Addams de Jenna Ortega a un message pour les nominés aux Emmy Awards

Mercredi Addams de Jenna Ortega a un message pour tous les nominés aux Emmy avant la cérémonie de lundi.





« Bonjour, je suis mercredi Addams. Les costumes sans visage de Netflix m’ont expliqué que vous êtes tous en compétition pour une statuette en or », commence la vidéo. « Apparemment, vous croyez que cela vous donnera une validation et comblera ce vide solitaire à l’intérieur de vous. Alerte spoiler. Ce ne sera pas le cas. »

Publiée sur le compte Twitter officiel de la prochaine série Netflix, la vidéo de 30 secondes présente Ortega comme « l’écrivain torturé, mettant l’accent sur la torture ». Les yeux morts dans la caméra, elle partage ses sages conseils avec les candidats au prix :

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je vous suggère de faire ce que je fais : embrasser le vide », dit-elle. « Enroulez-le autour de vous comme une couverture froide et humide. »

L’extrait présente également le membre bien-aimé de la famille Addams « Thing » – une main désincarnée qui est désireuse d’aider, si « vous avez encore besoin d’une tape dans le dos » de la déception, selon mercredi.

Mais partager un conseil amical n’a pas suffi à apaiser les « costumes sans visage » au domicile du dernier Famille Addams adaptation.

« Les costumes sans visage de @Netflix m’ont demandé de « féliciter » les nominés aux Emmys de ce soir », a déclaré le compte dans un tweet quelques minutes après la publication de la vidéo. « Je les ai prévenus. » Au lieu d’un bon félicitationsun tweet de suivi a simplement énuméré une poignée de nominés, y compris Ted Lasso, Succession, Squid Game, et Choses étranges.

Ne sois pas aussi amer, mercredi, vous les aurez l’année prochaine.





Tim Burton dit qu’Ortega était parfait pour le rôle de mercredi, et Christina Ricci est d’accord

Images primordiales/Netflix

Entre son rôle de Lorraine dans Ti West’s X et apparaissant dans le dernier épisode de la Pousser un cri franchise, Jenna Ortega a assuré sa position de la Scream Queen à regarder et Mercredi Le réalisateur Tim Burton dit que c’était un choix naturel de la lancer dans la comédie noire sur le chaos et le mineur épris de meurtre.

« Elle est comme une actrice de cinéma muet dans le sens où elle est capable de transmettre des choses sans mots », a déclaré Burton dans une featurette publiée par Netflix avant la première de l’émission. « Voir la vie intérieure et les subtilités était très excitant. Et c’est pourquoi nous sommes très chanceux d’avoir Jenna car je ne peux pas imaginer un autre mercredi. »

Et si les louanges de Burton ne suffisaient pas, la performance d’Ortega a reçu le sceau d’approbation de la plus emblématique de Wednesday Addams elle-même : Christina Ricci.

« Je viens de vivre une très belle expérience sur [the show] avec Jenna, qui est incroyable », a déclaré l’actrice, qui a joué la fille austère d’Addams dans les années 1990 La famille Addams et sa suite. « Je pense que maintenant les gens ont un avant-goût de son mercredi, et ça va être fantastique. »

de Netflix Mercredi est prévu pour la première plus tard cette année, mais la date exacte est toujours TBA.