« Shingeki no Kyojin » 4 × 05: Marley’s War, the Promise et tout ce qui s’est passé dans l’épisode 5 de la saison 4

Saison 4 de « Shingeki no Kyojin»Se poursuit après une courte pause d’une semaine avec l’un des épisodes les plus intenses de toute la saison … jusqu’à présent. « Déclaration de guerre»C’est le cinquième chapitre de cette quatrième partie où cela se produit, une annonce publique de la guerre officielle entre Marley et Paradise Island.

Comme rappelé, dans les chapitres précédents Eren a été officiellement présenté comme un initié dans Marley, utilisant un Falco pour envoyer des lettres à « sa familleAlors qu’il était admis à l’hôpital des anciens combattants. De plus, le passé de Reiner et pourquoi vous avez fait toutes les actions que vous avez faites dans le passé.

Il parait, Reiner J’étais obsédé par être plus qu’un détesté eldian, alors il a fait de son mieux pour détruire le Île Paradis avec l’aide de Annie et Bertholdt, bien qu’à la fin ils aient échoué dans leur mission parce que Eren gardé le Attaquer Titan, il Fondateur de Titan et Armin capturé le Titan colossal afin de survivre de leurs brûlures.

Maintenant, quatre ans après ces derniers événements, Eren et Reiner ils se retrouvent face à face, ces derniers étant complètement paralysés par ce Eren est capable de faire dans Marley. Que s’est-il exactement passé dans l’épisode et pourquoi s’appelait-il ainsi? En vérité, ce n’était pas exactement comment tout le monde pensait que cela se passerait. FAIS ATTENTION! ALERTE SPOILERS PLUS TARD.

RÉSUMÉ DE «SHINGEKI NO KYOJIN 4X05»: «DÉCLARATION DE GUERRE»

Willy Tybur se prépare pour un discours qui va tout changer (Photo: Studio Mappa)

L’épisode commence par un bref souvenir de Reiner, avec Bertholdt et Annie marchant en parlant de l’homme qui s’est pendu après avoir raconté son histoire. L’épisode se déplace vers le présent pour voir Eren demander Reiner C’est comme s’ils doivent parler de quelques choses avant ce qui se passe.

Au-dessus d’eux, sur la scène principale de l’événement printanier de Marley, Willy Tybur se prépare à prononcer un discours, mais reçoit la visite de la famille du clan oriental. Apparemment, toutes les familles importantes sont venues à l’événement et ont confiance que Willy prononcez un discours adapté à l’occasion … quelque chose qui n’arrive pas.

Eren demande à Reiner de s’asseoir et d’écouter (Photo: Studio Mappa)

Eren explique à Reiner qui sont dans un « bonne position», Depuis au-dessus d’eux se trouve la scène principale, à côté d’un bâtiment plein de gens qui regardent l’événement depuis leurs maisons. Reiner n’a pas d’autre choix que de l’écouter et de s’asseoir, quelque chose qui aussi Eren demande Falco juste au moment où il était sur le point de partir.

Falco ne comprend pas ce qui se passe, puisque son ami Kruger Je lui avais dit que lui et Reiner C’étaient des amis, mais le porteur de la Titan blindé il est terrifié. Reiner demande pourquoi tu es venu Marley, quoi Eren réponses « pour la même chose que toi, car ‘il n’y en avait pas d’autre’». L’événement démarre et Eren demander à entendre quoi Willy dois dire à tout le monde.

Pieck et Colt sont capturés (Photo: Studio Mappa)

Il commence son discours en racontant l’histoire que tout le monde Marley savoir, comment le eldiens les héritiers des pouvoirs titanesques ont presque détruit le monde, mais grâce au héros Helos et les membres du famille Tybur, ils ont le roi des Eldiens, le Roi Fritz, fuir vers le Île Paradis avec ses 10 millions de titans colossaux, un potentiel pour anéantir tout le monde, mais ils ne l’ont pas encore fait.

Au pair, Eren raconte Reiner écoutez bien l’histoire, car ils savent tous les deux que ce n’est pas vrai. Dans les rues, Pieck et poulain Ils sont escortés par un mystérieux guerrier, qui leur tend un piège et les enferme dans un endroit où ils ne peuvent pas être convertis. Pour sa part, grâce à ce dont je suis témoin, Falco découvre que la véritable identité de Kruger.

Willy Tybur révèle l’histoire vraie du roi Fritz (Photo: Studio Mappa)

Étonnamment, Willy il change de visage et commente que toute l’histoire qu’il a racontée était un canular. La Guerre d’il y a 100 ans n’était pas fini par Helos ou par Tyburmais pour le même King Fritz. Fatigué du massacre, il se retire au Île Paradis et contraint tous les héritiers au pouvoir de la Fondateur de Titan suivre un « Promesse trans-mémorielle« : n’utilisez jamais les millions de titans colossaux pour détruire le monde.

Fritz alors il a créé les murs pour vivre en paix avec les gens avec qui il est parti. Le public comprend alors que les choses n’étaient pas comme on lui avait dit depuis le début, mais ce n’est pas tout. Le représentant du famille Tybur leur dit que la menace est encore latente, puisque la puissance du Fondateur de Titan a été volé par quelqu’un qui n’avait pas de sang royal: Eren jaeger.

Le roi Fritz a des millions de titans colossaux qui peuvent détruire le monde (Photo: Studio Mappa)

Comme vous vous en souvenez, seuls ceux qui avaient sang royal pourrait utiliser ce pouvoir, mais Eren y a accédé en ayant des contacts avec Dina Jaeger, l’ex-épouse de son père qui avait du sang royal. N’ayant pas de sang royal, le « Promesse trans-mémorielle« Ne vous affecte pas, vous pouvez donc utiliser le des millions de titans colossaux pour détruire le monde.

Vers le bas, Eren et Reiner parler de ce qui s’est passé, avec Eren répétant qu’il lui ressemble beaucoup, car Reiner il a juste suivi les ordres, brisé les murs et laissé beaucoup de gens mourir parce que Île Paradis ils étaient mauvais pour Marley. Reiner lui demande de le tuer et s’agenouille, mais Eren lui serre la main et le soulève en disant qu’il continuera d’avancer, jusqu’à ce que tous ses ennemis soient détruits.

Alors qu’il commence à se transformer, Willy Tybur termine son discours en demandant aux gens de le soutenir contre cette menace, en lui criant dessus Déclarer la guerre officiellement à Île Paradis. Alors lui Attaquer Titan se lève et se déchire Willy devant le monde entier, déclenchant ainsi la nouvelle guerre en « Shingeki no Kyojin».