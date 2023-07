Pour la sécurité de vos écrans interactifs, pensez à la certification Google EDLA !

À l’ère du tout numérique et au moment de l’exploitation de nouvelles technologies à but d’apprentissage et de partage, certaines créations, comme les écrans interactifs, sont améliorés pour une utilisation sécuritaire et simplifiée. C’est grâce à cette optique de protection que les écrans interactifs sont désormais mis en lien avec Google EDLA pour une connexion et une sécurité renforcée !

La certification Google EDLA, votre allié pour la cybersécurité

Les tableaux interactifs ont la particularité de pouvoir être connectés à différentes sessions web, ce qui signifie que leur mise en ligne peut être gênée par la présence de virus et d’un manque flagrant de protection face aux ransomwares et spywares. Agissant comme des éléments Android, ces tableaux peuvent bénéficier de mises à jour et de l’installation de nouveaux logiciels et applications.

Pour palier à tous problèmes, les écrans interactifs bénéficient d’une protection certifiée qui garantit la sécurité Google EDLA. Ils sont disponibles, dotés d’un système d’exploitation remarquable et optimisé qui permet un accès simplifié au Google Play Store.



Cet accès est une ouverture directe sur les très nombreuses applications de la marque et leur fonctionnement sur tableau interactif.

Avec sa protection renforcée et ses très nombreuses caractéristiques, le tableau interactif se présente comme l’outil de demain, présent dès aujourd’hui pour tous vos projets. Leurs puissants processeurs et leur excellente capacité d’adaptation vous permettront de profiter pleinement des services.

Pourquoi utiliser des écrans interactifs ?

Un écran interactif est une surface digitale et numérique qui répond à plusieurs problématiques modernes. Le but de l’écran interactif est de pouvoir offrir une surface de présentation, d’échange et de travail qui soit à la fois simple d’utilisation et pratique dans sa démonstration. Aussi, il est important de savoir qu’une surface comme celle de l’écran interactif peut servir à plusieurs choses.

Un écran interactif va, par exemple, servir à la projection et à la diffusion d’éléments numériques comme la projection de votre écran d’ordinateur ou tablette. Cet élément de projection sera particulièrement utile pour vous permettre de montrer des fichiers à un groupe.

La partie interactive de l’écran sera sans doute la plus intéressante puisque vous pourrez écrire, modifier, effacer et mettre à jour des éléments directement sur le tableau à l’aide d’un crayon connecté.

Dans quels domaines sont-ils le plus utile ?

La création d’un outil nécessite d’avoir un but quant à la suggestion de son existence et sa production. Ici, l’écran interactif est un outil qui va permettre la diffusion d’informations, la création d’exemple en direct et la participation d’un auditoire. Il y a donc plusieurs catégories et groupes pour qui cet outil sera pratique.

La première pensée ira bien évidemment aux établissements scolaires qui se modernisent de plus en plus selon les demandes et les moyens. Le tableau de classe a toujours été la composante essentielle de l’apprentissage et un tableau interactif se trouve être l’évolution naturelle vers cette nouvelle méthodologie.

Imaginez pouvoir appliquer cette technologie pour :

compléter des problèmes de mathématiques

exposer des œuvres historiques

apprendre la science par interactions

Bien sûr, ce type de tableaux peut aussi être utilisé brillamment par les entreprises, notamment lors de réunions de projets et de présentations réalisés en assemblées, en présentiel, mais aussi en distanciel.