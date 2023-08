Les bijoux indispensables à amener en vacances

in

Choisir ses bijoux avant de partir en vacances n’est pas facile et peut rajouter un coup de stress qui n’est pas nécessaire à l’aube d’un départ en vacances. Quels matériaux favoriser ? Où en est la tendance sur les plages ? Quel collier ajoutera un plus à votre tenue estivale ? De nombreuses questions peuvent trotter dans votre esprit, voici quelques pistes pour vous aider à être stylé cet été et avoir des posts Instagram qui font rêver.

Voyager léger

Si vous avez une grande collection de bijoux, les choix vont être compliqués, mais inévitables. Il faut prioriser des bijoux polyvalents, qui se marient avec le plus de tenues et d’activités possible, tout en étant confortable : ce sont les vacances !

Des choix difficiles…

Il faut aussi privilégier des bijoux du quotidien qui n’ont pas une trop grosse valeur pécuniaire ou sentimentale, en vacances une perte ou un vol est très vite arrivé. En bref, choisir des bijoux légers comme des petits bracelets ou collier et des anneaux.

Il ne faut pas oublier également de prendre une belle montre légère et qui est indispensable pour ne pas louper son avion ou son train avec style.

Les tops matériaux

L’or se détache de loin de tous les autres matériaux précieux, son gros point fort, c’est son côté inoxydable. Les bijoux en or ne craindront rien lors des journées à la plage ou des après-midi à la piscine.

De plus, les bijoux en or ajoutent ce” peps “et se marient parfaitement avec des tenues estivales. Les seuls concurrents à l’or sont les assemblages en perles et en coquillages ou encore les petits bracelets ou colliers en argent.

Les tendances de l’été

Pour cet été, de nombreuses tendances se dégagent explicitement, elles sont les suivantes :

Les bagues pops

Les chaînes de ventres

Les bijoux coquillages

Les colliers à fleurs

Les colliers de surfers

Le stacking

La tendance de cet été est un style décontracté et rétro qui fait ravage sur les bords de mer. Les bagues pops et XXL sont les stars des plages cet été, leurs excentricités et leurs fun s’entendent parfaitement avec le ressenti de cet été.

Au niveau des colliers, les chokers qui font leur retour sur les cous, ces magnifiques colliers en tissu imitant une fleur sont des pépites pour les sorties du soir après une journée à la plage. Pendant la journée, les colliers de surfers refont aussi surface avec leur style décontracté qui se marie parfaitement encore une fois avec le style détendu et rétro de cet été.

Les bracelets et les colliers à coquillages ajoutent une énième pointe de rétro dans les tendances de cet été qui sont aussi des indémodables.

Enfin, ce n’est pas un bijou, mais un processus. Cela s’appelle le stacking, la traduction anglaise d’empiler, qui est le principe d’empiler plusieurs bijoux du même style comme des bracelets ou des bagues. C’est aussi une tendance qui se couple parfaitement avec tous les bijoux précédemment cités.

Les bijoux indémodables

Les étés passent, mais certains bijoux sont et seront toujours de sorties sur les plages et les terrasses :

Les bracelets de chevilles

Les boucles d’oreilles d’étés

Les colliers de perles

Les bracelets d’été

Évidemment, quand on pense à des bijoux d’été, certains bijoux sont indémodables et parmi eux, les bracelets de chevilles et les colliers à perles sont de parfaits exemples, ils sont toujours présents sur les plages et c’est justifié.

Avec eux, les bracelets d’été qu’on dégote dans de petits marchés artisanaux sont clichés, mais parfait pour la tendance de cet été. Enfin, l’élément essentiel sont les boucles d’oreilles qui donnent le ton de chaque tenue, les boucles d’oreilles restent les pièces maîtresses de l’été.