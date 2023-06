Daredevil et Penguin Productions sont complètement arrêtés en raison de la grève de la WGA

La grève de la WGA se poursuit dans sa sixième semaine consécutive de piquets et de manifestations à l’échelle nationale, qui ont réussi à fermer plusieurs productions cinématographiques et télévisuelles de la côte est à la côte ouest. Alors que certains n’ont interrompu le tournage que pendant un jour ou deux, d’autres ont littéralement éteint les lumières jusqu’à ce que la grève se termine à l’amiable. Maintenant, selon un rapport de Deadline, se comptant parmi ces derniers se trouvent deux autres grandes productions de séries que les fans ont hâte de voir. Les deux Disney+ Daredevil : né de nouveau et HBO Le pingouin ont appuyé sur le bouton de pause dure de leurs horaires de tournage en raison des piquets de grève en cours aux deux endroits, et ils ne reprendront plus tant que la grève de la WGA ne sera pas officiellement terminée.

Daredevil : né de nouveau est l’un des derniers projets de séries à venir de Marvel prévu pour la programmation de Disney +, défini comme une continuité de 18 épisodes de la franchise de films originale et de la même manière que celle de Netflix Casse-cou spectacle qui a duré 3 saisons. Ce nouveau projet est dirigé par Matt Corman et Chris Ord, et met en vedette Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock lui-même. Les autres acteurs incluent Vincent D’Onofrio en tant que seigneur du crime ‘Kingpin’, alias Wilson Fisk et Jon Bernthal reprenant à nouveau son rôle de Frank Castle, alias The Punisher. La production de l’émission a réussi à atteindre la barre des trois mois dans son calendrier prévu de huit mois, mais avec des piquets de grève WGA bloquant à plusieurs reprises le lot Silvercup East, le plus récemment il y a deux jours le 12 juin, il a été décidé qu’une suspension était le meilleur cours jusqu’à ce que la grève soit résolue.

Pendant ce temps, la situation n’a pas été bien meilleure pour le réalisateur Matt Reeves sur son Homme chauve-souris série dérivée Le pingouin, dans lequel Colin Farrell reprend son rôle de méchant mafieux du même nom. Les grévistes de WGA East ont également été sur place à plusieurs reprises à la production, et maintenant le tournage s’est arrêté là aussi jusqu’à ce que les choses se règlent.





Les manifestations d’écrivains se déroulent dans le monde aujourd’hui

L’impact de cette grève particulière de la WGA a très efficacement contribué à attirer l’attention nationale et internationale, au point que près de 20 manifestations sont désormais organisées dans plusieurs grandes villes du monde. L’un se déroule en ce moment en plein cœur de Londres avec au moins 200 manifestants remplissant Leicester Square, dont beaucoup du syndicat WGGB qui expriment également avec insistance leur désaccord sur les conditions de travail auxquelles les écrivains sont confrontés au Royaume-Uni, certains affirmant que c’est encore pire. Plusieurs autres manifestations sont organisées dans le monde entier dans des endroits comme les sièges sociaux internationaux de Netflix à Buenos Aires, en Argentine et à Séoul, en Corée du Sud, les sièges sociaux d’Apple et d’Amazon au Canada, un rassemblement à la Tour Eiffel en France, la bibliothèque centrale de Tel Aviv en Israël, et beaucoup plus. La grève se fait entendre et se fait sentir dans tous les coins du monde, ce qui rend d’autant plus probable qu’une certaine forme de changement se produira inévitablement, espérons-le pour le mieux.