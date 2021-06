Lucky Charms ajoute le retour de la NASA sur la lune pour les céréales « galactiques »

Les galactiques Lucky Charms en édition limitée de General Mills aident à promouvoir le retour d’Artemis de la NASA sur la lune avec sa boîte d’art. (Crédit image: Lucky Charms)

Le système de lancement spatial de la NASA décolle maintenant du rayon des céréales dans les épiceries.

La fusée du programme Artemis, que l’agence spatiale américaine assemble pour renvoyer les astronautes sur la surface lunaire, partage désormais l’espace avec des étoiles oranges et des lunes bleues sur le devant des boîtes de Lucky Charms.

« Les porte-bonheurs galactiques en édition limitée s’envolent dans l’espace avec Artemis I de la NASA pour une aventure hors du commun! » le compte Twitter des céréales annoncé.

« Nous entendons dire que le Space Launch System (SLS) et le vaisseau spatial Orion peuvent être trouvés dans toutes sortes d’endroits … », a répondu la NASA.

Les boîtes de galactiques Lucky Charms présentent des faits amusants sur le programme Artemis de la NASA et le système de lancement spatial (SLS). (Crédit image : collectSPACE.com)

Annoncé en avril et maintenant sur les tablettes des magasins aux États-Unis et au Canada, Galactic Lucky Charms ajoute trois nouveaux charmes de guimauve à l’assortiment emblématique de la céréale : cœurs, étoiles et fers à cheval, trèfles et lunes bleues, licornes, arcs-en-ciel et ballons rouges savoureux.

« Découvrez les fusées spatiales et les planètes de clonage magique ! » General Mills fait la promotion sur le site Web de Lucky Charms. « Dépêchez-vous ! Cette céréale galactiquement délicieuse n’est sur Terre que pour un temps limité. »

La fusée SLS apparaît sur les boîtes de Galactic Lucky Charms dans le coin supérieur droit, avec une promotion pour « plus d’informations au dos ». Sur certaines versions des boîtes, le verso présente des « faits amusants », y compris le nombre de charmes de lune bleue empilés les uns sur les autres qui atteindraient la lune (plus de 30 milliards) et un graphique du vaisseau spatial Orion de la NASA.

Le site Web de Lucky Charms propose des activités familiales, notamment une fusée en origami inspirée du système de lancement spatial de la NASA. (Crédit image: Lucky Charms)

La boîte encourage également les enfants à en savoir plus sur les efforts de la NASA pour retourner sur la lune.

« Pour en savoir plus sur le plaisir hors de ce monde et pour en savoir plus sur le programme d’exploration lunaire Artemis de la NASA, visitez www.nasa.gov/artemiskids », indique la boîte en édition limitée.

Le dos de la boîte peut également être découpé et intégré dans un projecteur d’étoiles (à l’aide d’une lampe de poche). Le site Web de Lucky Charms propose des activités familiales supplémentaires, notamment un diorama galactique à faire soi-même, une recette de beignets Galactic Lucky Charms et une fusée en origami « inspirée du système de lancement spatial de la NASA ».

D’autres versions spécialement marquées des boîtes Galactic Lucky Charms offrent une visionneuse d’éclipse solaire gratuite ou la chance de gagner un voyage au Space Camp.

Deux fans chanceux de Lucky Charms gagneront un voyage à Huntsville, en Alabama, pour assister au camp d’entraînement des astronautes familiaux du Space Camp, comprenant le billet d’avion, l’hébergement, la voiture de location et 500 € en espèces. Un gagnant sera choisi parmi les clients de l’épicerie Publix et l’autre parmi les participants à l’échelle nationale.

Tous les participants ont également une chance de gagner un cadeau Galactic Lucky Charms, comprenant un sweat-shirt, un sac à bandoulière et un ensemble de trois écussons Lucky Charms Galactic.

(Pas de box ? Pas de problème. Pour participer sans acheter, utilisez le code gratuit « LUCKY28 » sur le site Lucky in Space. La promotion, qui se déroule jusqu’au 30 septembre, est uniquement ouverte aux résidents des États-Unis âgés d’au moins 21 ans. ans. Consultez le site Web pour connaître les conditions générales complètes.)

La promotion Lucky Charms est la dernière façon dont le programme Artemis de la NASA a cherché à atteindre et à impliquer les enfants et les adultes dans le prochain retour de l’agence spatiale sur la lune. Auparavant, la NASA a travaillé avec Peanuts pour proposer des jouets McDonalds Happy Meal sur le thème d’Artemis et Snoopy, a mis le SLS sur une édition spéciale Etch-A-Sketch pour célébrer le 60e anniversaire du jouet classique et s’est associé à Lego pour proposer des ensembles Lego inspirés de l’Artemis. fusée et son architecture associée.

« Alors NASA Artemis, nous avons appris que vous rejoindriez Lucky dans l’espace bientôt ! ​​Vous n’êtes pas après ses Lucky Charms, nous l’espérons », a déclaré le compte Twitter de Lucky Charms.

« Nous ne pourrions pas l’attraper si nous essayions ! Nous sommes en fait de nouveau sur la Lune pour nous préparer à une exploration spatiale à long terme », a répondu la NASA.

