Pokemon: Pourquoi Ash n’a pas commencé avec un Bulbasaur, Charmander ou Squirtle dans l’anime

Le directeur exécutif de l’anime »Pokémon », Kunihiko Yuyamaa finalement expliqué pourquoi le protagoniste Ash Ketchum a commencé son voyage avec un Pikachu, par opposition aux démarreurs de la région de Kanto du jeu vidéo : Bulbasaur, Charmander et Squirtle.

« Je pense à Pikachu comme une combinaison de gentillesse, de force et de capacité à rire », a déclaré Yuyama dans une interview. « J’ai décidé très tôt que le Pokémon qui deviendrait le partenaire de Sacha ne serait pas l’un des trois qui vous choisissez au début du jeu, car je pensais que cela pourrait rendre certains téléspectateurs tristes.

Depuis la première du premier anime « Pokémon », les téléspectateurs ont regardé le voyage de Sacha et Pikachu, Pikachu devenant le visage de la franchise populaire. « C’est pourquoi Ash a choisi Pikachu, une décision que je suis vraiment content d’avoir prise », a déclaré Yuyama.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Quels sont les Pokémon les plus populaires au Mexique

Les premiers jeux vidéo de la franchise, »Pokémon Red » et »Pokémon Blue » sont sortis pour la première fois au Japon en 1996. Au début de chaque jeu, les joueurs avaient le choix entre trois Pokémon de départ. Salamèche, Carapuce de type Eau et Bulbizarre de type Herbe.

Dans le but de promouvoir le jeu Nintendo et Game Freak, l’anime » Pokémon » a fait ses débuts au Japon en 1997. Ici, nous rencontrons Ash, un jeune homme qui veut devenir entraîneur de Pokémon et se rend chez le professeur Oak pour obtenir son premier Pokémon. Cependant, au moment où il arrive, Oak lui dit que Charmander, Squirtle et Bulbsaur ont déjà été repris par d’autres entraîneurs.

C’est ici que le professeur Oak a pitié d’Ash et décide de donner Pikachu, un Pokémon de type électrique. Même avec cela, plus tard dans l’anime, Ash est composé d’un Charmander, d’un Squirtle et d’un Bulbizarre, de sorte que les débutants des jeux Pokémon font également leur apparition dans l’anime.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Pokémon sans Sacha et sans Pikachu, que sait-on du nouvel anime de 2023 ?

La popularidad del anime y del Pikachu de Ash fueron tantas que en 1998 se estrenó »Pokémon Amarillo », un juego que seguía la misma historia de »Pokémon Rojo y Azul » pero que automáticamente le daba un Pikachu como inicial a todos les joueurs. Le Pokémon a suivi le joueur derrière lui tout le temps, tout en refusant d’évoluer en Raichu, similaire au Pikachu d’Ash dans l’anime.

Le duo Sacha et Pikachu était si populaire qu’ils ont tous les deux joué dans l’anime »Pokémon » pendant 26 ans. Cependant, après avoir remporté le titre de champion du monde dans »Pokémon Ultimate Journeys », l’anime laissera de côté l’histoire d’Ash pour laisser place à de nouveaux protagonistes.

La nouvelle série Pokémon se concentrera sur deux nouveaux protagonistes, Liko et Roy, et devrait être diffusée cette année. L’histoire sera basée sur les jeux vidéo Pokémon les plus récents : »Pokémon Scarlet » et »Pokémon Purple ».