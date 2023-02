Les stars des parcs et loisirs se réunissent aux SAG Awards 2023

Aux Screen Actor Guild Awards 2023, le dimanche 26 février 2023, un dollar en argent de la taille d’une crêpe Parcs et loisirs la réunion a eu lieu. Star de la série Amy Poehler (Leslie Knope) et sa co-vedette et amante à l’écran Adam Scott (Ben Wyatt) s’est réuni sur scène pour présenter le prix de la performance exceptionnelle d’une actrice dans une série comique lors de l’événement annuel.





Le duo a échangé des commentaires sur le passage de Scott de rôles dans le genre comique à des projets plus axés sur le drame, faisant référence à l’implication de l’acteur dans la populaire série Apple TV Plus. Rupture. Tout d’abord, Poehler a laissé entendre que tout devait être dramatique maintenant que Scott était surtout connu pour un rôle dramatique. Scott a répondu de manière mélodramatique avant d’insinuer que tout devait être une blague pour Poehler, qui continue d’être surtout connue pour ses performances comiques.

La gagnante du prix était Jean Smart, pour sa performance dans la comédie HBO Hacks. Les autres nominés de la catégorie étaient Mort pour moide Christina Applegate, La merveilleuse Mme Maiselc’est Rachel Brosnahan, Mercrediest Jenna Ortega, et École primaire Abbottest Quinta Brunson.





Parcs et Loisirs Réunions 2023

CNB

Poehler et Scott se réunissant sur scène aux SAG Awards 2023 ne sont pas les seuls Parcs et Loisirs réunion qui a transpiré récemment. Le 13 février 2023, Poehler a retrouvé plusieurs autres acteurs de la série pour un article de Galentine’s Day qui a réuni les Gals d’origine.

Rashida Jones (qui jouait Ann Perkins dans l’émission) a posté un selfie aux côtés de Poehler, Aubrey Plaza (April Ludgate) et Kathryn Hahn (Jennifer Barkley) pour marquer la date du 13 février à laquelle la Journée de Galentine a lieu chaque année. Les acteurs portaient chacun des vêtements d’hiver alors qu’ils se penchaient ensemble pour la photo.

La fête est apparue pour la première fois dans le Parcs et Loisirs épisode de la saison 2 qui porte son nom. Le jour de Galentine est une occasion annuelle pour Knope de « donner le coup d’envoi au petit-déjeuner » avec ses amies les plus proches. En plus des cadeaux tricotés à la main, les vacances offrent également à Knope la possibilité de lire des essais sur ce qui rend ses copines spéciales. La fête, qui revient plus tard dans la série, est un peu comme Festivus sur Seinfeldsauf plus responsabilisant envers les femmes et avec moins de tours de force.

Pendant ce temps, plusieurs des filles qui sont apparues dans la publication sur les réseaux sociaux de Jons se réunissent dans l’univers cinématographique Marvel. Il a été rapporté en novembre 2022 que Plaza rejoindrait la prochaine série Disney + Agatha : Coven du Chaosoù elle apparaîtra dans un rôle inconnu aux côtés de la titulaire Agatha Harkness (Hahn).