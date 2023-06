La fin de la réinitialisation DCU du flash est gardée plus secrète que n’importe quel film MCU

Il est plus difficile que jamais pour les studios de cinéma de garder des secrets sur leurs grandes sorties à venir. En plus de révéler généralement plus que nécessaire dans plusieurs bandes-annonces et spots télévisés, les projections et les événements de première ont souvent conduit à la fuite de certains décors assez gros, de camées et même de la fin complète avant même que le public du cinéma ait la chance de faire la queue. pour le pop-corn. La sortie de cette année de Le flash a fait des efforts supplémentaires pour empêcher la sortie de certains moments autour de la fin du film jusqu’à ce que le film sorte en salles le 16 juin.





Alors que les bandes-annonces de la première sortie solo d’Ezra Miller en tant que Barry Allen ont révélé ce qui pourrait être considéré comme des spoilers dans le retour de Batman de Michael Keaton et Michael Shannon en tant que général Zod, ainsi que l’introduction de Supergirl de Sasha Calle et une bande-annonce internationale montrant apparemment le méchant du film , Warner Bros. ne semble pas prêt à tout savoir et selon Variety, il aurait brouillé certaines parties de la fin du film lors de récentes projections pour éviter les fuites.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Il a été suggéré dans d’autres rapports que plusieurs fins du film ont été jouées pour tester le public, ce qui signifie que beaucoup de ceux qui ont tenté de gâcher la finale du film pour d’autres sont peu susceptibles de l’avoir fait, et le film n’obtiendra pas son première avant-première complète jusqu’à quatre jours avant la sortie du film dans les cinémas du monde entier. La vraie question que tout le monde doit se poser maintenant, est-ce que le secret en vaudra la peine ?





The Flash est-il le plus grand film de super-héros de tous les temps ?

Images de Warner Bros.

Si l’on en croit les critiques / commentaires faits sur le film jusqu’à présent – et il y en a eu beaucoup – alors Le flash semble certainement être l’un des films les mieux reçus sortis sous la bannière DCEU sortante. Il y a eu très peu de commentaires négatifs sur le film, et si le film réserve encore plus de surprises, il pourrait certainement prendre sa place parmi les plus grands films de bande dessinée de tous les temps.

On ne sait toujours pas exactement comment Le flash livrera son univers réinitialisé, si tel est le cas, mais dans l’ensemble, il semblerait que d’une certaine manière, le film ne laissera le DCEU qu’à un pas de la nouvelle DCU de James Gunn et Peter Safran.

Récemment, James Wan a noté que des changements devaient être apportés à la sortie de décembre de Aquaman et le royaume perdu pour s’adapter aux nouveaux plans, et ce film agira désormais comme un chapitre de clôture pour l’ancienne franchise. Entre maintenant et alors, Scarabée bleu sera également publié après avoir été sauvé de la côtelette en tant qu’exclusivité en streaming et avoir reçu une sortie sur grand écran à la place. On sait encore très peu comment Scarabée bleu chiffres dans le plan plus vaste de la DCU, ou même à quel régime il appartient vraiment, mais un succès raisonnable pour les trois films à venir compenserait certainement certaines des récentes déceptions au box-office subies par le contenu de Warner Bros. DC.