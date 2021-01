Poco confirme le lancement du Poco F2 en 2021; devrait être alimenté par le chipset Snapdragon 732G

Tendance FP04 janv.2021 13:35:27 IST

Poco a fait allusion au lancement de Poco F2 en 2021 via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. La vidéo visant à revenir sur l’année 2020 en ce qui concerne la propagation de Poco en France, avait les mots F2 dans la liste des choses pour lesquelles ils étaient reconnaissants pour la nouvelle année. Cela vient avec un pronostiqueur divulguant certaines des principales spécifications du prochain produit phare. Le pseudo Twitter officiel de Poco France a publié la vidéo le 31 décembre.

Le clip a révélé que pas moins de 10,00 000 téléphones Poco ont été vendus dans le pays l’année dernière et que la société s’est classée quatrième dans la liste des marques de smartphones en ligne en France. Lorsque la vidéo poursuit en expliquant comment le cerf a été fixé pour 2021, un certain nombre de sujets passent sous la catégorie des choses pour lesquelles Poco est reconnaissant.

Avec des termes comme «Making Memories», «The Support», «Yellow», les mots «The F2» sont également apparus plusieurs fois. Cela laisse entendre que la société pourrait lancer Poco F2 en tant que premier téléphone en 2021. La légende disait: «La scène est prête! Le plaisir a commencé! Préparons-nous à passer au niveau supérieur! Excité? Tu devrais l’être, car l’année prochaine va être encore plus folle. Pendant que nous apprécions, revenons sur tout ce que nous avons accompli ensemble! Je vous remercie ».

D’autre part, le pronostiqueur Abhishek Yadav a publié une série de spécifications pour le prochain appareil. Selon les informations recueillies auprès de Groupe Xiaomi Telegram, Yadav a révélé que le Poco F2 sera alimenté par un processeur Snapdragon 732G. Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le téléphone comportera un écran AMOLED et sera livré avec une configuration à quatre caméras à l’arrière. La liste précise également que le téléphone sera livré avec une batterie de 4250 mAh et une fonction de communication en champ proche (NFC) sur la variante globale. En outre, le modèle a reçu le nom de code Courbet et le nom de modèle K9A.

Poco F2 exclusif du groupe Xiaomi Telegram. • Snapdragon 732G • Caméra arrière quadruple • Taux de rafraîchissement de 120 Hz 😍 • Écran AMOLED 😍 • Batterie 4250 mAh • NFC😍 • Nom de code: Courbet • Nom du modèle: K9A Source: https://t.co/2cyuuQLgqK pic.twitter.com/Dl2DjNev9b – Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 31 décembre 2020

Poco aurait déposé une demande de marque pour un appareil appelé Poco F2 en janvier 2020 après avoir supposé que la société n’allait pas proposer un successeur pour leur Smartphone F1.

