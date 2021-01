Mod réglemente: voici comment vous jouez "Cyberpunk 2077" en perspective à la troisième personne

Un nouveau mod vous permet de profiter de « Cyberpunk 2077 » du point de vue de la troisième personne et de vous émerveiller devant votre personnage V sur PC en dehors des cinématiques. Cependant, le programme s’est jusqu’à présent limité à quelques fonctions de base.

Le mod, qui a été développé par Jelle Bakker, peut être téléchargé gratuitement sur le site Web de Nexus Mods. Avant que cela fonctionne, vous aurez également besoin d’un programme appelé Cyber ​​Engine Tweaks. Vous pouvez également obtenir le programme sur Nexus Mods. Après avoir installé Cyber ​​Engine Tweaks et le mod à la troisième personne, rien ne s’oppose à une promenade dans Night City du point de vue de l’épaule.

N’oubliez pas de sauvegarder votre sauvegarde! En général, c’est toujours une bonne idée de faire des copies de sauvegarde de vos fichiers de sauvegarde avant de modifier les jeux. Si quelque chose ne va pas avec un mod, vous n’avez pas à démarrer le jeu à partir de zéro.

Le mod à la troisième personne prend en charge quatre angles de caméra

Activer le mod est un jeu d’enfant: commencez par lancer « Cyberpunk 2077 », chargez une sauvegarde puis appuyez sur « B ». La caméra passe de la perspective de l’ego à la troisième personne. Le mod prend actuellement en charge quatre paramètres de caméra différents. Vous pouvez donc expérimenter un peu avec différents angles.

Comme mentionné, la modification est encore à un stade de développement relativement précoce. Kotaku rapporte que la perspective à la troisième personne est vraiment impressionnante lors de promenades lentes dans Night City. Cependant, dès que les joueurs commencent à courir, l’environnement ne devrait plus être aussi beau. Cela pourrait changer à l’avenir.

« Cyberpunk 2077 » n’est pas fait pour la perspective à la troisième personne

Le mod à la troisième personne pour « Cyberpunk 2077 » est fondamentalement une chose cool et nous sommes également habitués à jouer à des jeux en monde ouvert comme « Red Dead Redemption 2 » ou la série « The Witcher » de la série over-the-top Explorez la perspective de l’épaule. Néanmoins, le mod ne peut pas transmettre le même sentiment: CD Projekt Red a finalement choisi la perspective à la première personne pour « Cyberpunk 2077 » et y a donc adapté l’histoire, les scènes coupées et le gameplay.

Se promener dans Night City fonctionne assez bien, mais dès que des événements spécifiques se produisent, la perspective à la troisième personne atteint ses limites. Si nécessaire, vous pouvez toujours revenir à la perspective à la première personne en appuyant simplement sur un bouton.