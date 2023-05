Le GPT-4 n’était qu’un début : le GPT-4 32K arrive très bientôt et sera quatre fois plus puissant

L’augmentation de la puissance de ChatGPT sera perceptible très bientôt.

Le GPT-4 32K se propose d’être une petite révolution au sein de la version actuelle.

Nous ne sommes avec GPT-4 que depuis un mois et cette IA est devenue une véritable révolution. Ce n’est pas pour moins, puisque a augmenté en puissance, en sécurité et en renseignement au traitement de la version précédente, connue sous le nom de GPT-3. Maintenant, il semble que les choses vont continuer à évoluer, puisque GPT-4 va avoir une révision connue sous le nom de « GPT-4 32K » qui promet d’être jusqu’à quatre fois plus puissant qu’il ne l’était actuellement. Un véritable saut quantitatif et qualitatif qui a surpris tout le monde par son annonce puisque, après tout, seulement un mois s’est écoulé.

Ainsi, nous voyons comment l’IA ils évoluent de plus en plus vite. En fait, certains génies comme Bill Gates ont déjà prédit des métiers qui disparaîtront en grande partie à cause de la capacité de travail et de la simplicité offertes par l’IA.

GPT-4 32K c’est la bête qui quadruple la puissance actuelle

Jusqu’à présent, nous avons une IA très puissante, capable de filtrer 83% des messages problématiques que la version précédente ne pouvait pas et avec un niveau qui réussir les examens de qualification des instituts américains sans aucun problème. Cela donne l’impression que la prochaine version sera dans des années car le modèle actuel est assez parfait, mais il s’avère qu’un la nouvelle version de GPT-4 est sur le point d’arriver et est connu sous le nom de GPT-4 32K.

Le plus grand changement dans cette version va être le Puissance de calcul. Fondamentalement, vous pourrez effectuer vos tâches plus rapidement, mieux et plus largement qu’auparavant. Ainsi, nous pourrons saisir plus de texte et l’IA pourra le gérer sans aucun problème.

Cette nouvelle version de l’IA pourra faire ce qui suit :

Ils peuvent résumer par des points les plus importants de articles scientifiques complets .

. Donnez-lui le code entier d’une application et il vous proposera améliorations pour le nettoyer .

. Vous pouvez apprendre de nous et de notre façon d’écrire.

Vous pouvez également nous faire un résumé personnalisé de l’actualité quotidienne.

Le GPT-4-32K fait ressembler le GPT-4 ordinaire à un jouet. Voici certaines des choses qu’il peut faire : —Matt Shumer (@mattshumer_) 24 avril 2023

Un prix hors de portée

Bien sûr, bien que l’utilisation de ChatGPT sur PC et mobile soit gratuite, les versions payantes sont celles qui ils vont vraiment profiter de ce modèle car il va être beaucoup plus cher selon Filaire.

De combien d’argent parlons-nous exactement? Malheureusement, c’est le point le plus noir de cette nouvelle version. Bien qu’il soit plus puissant c’est aussi plus rentable puisque nous serions confrontés à 1 ou 2 dollars pour chaque question que nous posons. S’il est vrai que c’est très utile, c’est excessivement cher pour les particuliersdémontrant que ce type de technologie est plus axé sur les entreprises qui peuvent se le permettre que sur les gens ordinaires.

S’il est indéniable que le nouveau pouvoir pourrait être très utile pour les chercheurs et les étudiantsla vérité est qu’il semble qu’il y aura une limite claire dans ce que incroyablement cher qui résultent de ce type de technologie aujourd’hui. On ne peut pas oublier que la dépense énergétique des IA est très importante et donc ils sont très chers à entretenir.

