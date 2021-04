« The Ingalls Family »: Qui est M. Edwards dans « Little House on the Prairie »

Bien que la famille Ingalls ait été le protagoniste de «Petite maison dans la prairie», Une série NBC produite et diffusée entre 1974 et 1983, ils n’étaient pas les seuls à vivre à Walnut Grove, il y avait aussi les Olsen, propriétaire du magasin général, ainsi que Isaiah Edwards, connu sous le nom de« Mr. Edwards ».

Pour ceux qui ne se souviennent pas du personnage joué par Victor French, Showbiz CheatSheet a partagé quelques détails sur lui et la personne en charge de lui donner vie dans la fiction basée sur la saga du livre éponyme de Laura Ingalls Wilder.

QUI EST MR. EDWARDS DANS «LA FAMILLE INGALLS»?

Peu de temps après son arrivée à Walnut Grove, M. Edwards est devenu un personnage récurrent dans « La famille Ingalls»Et partagé divers moments et expériences avec Charles, Caroline, Laura, Mary, Carrie, Grace et Quinn.

Par exemple, Charles Ingalls (Michael Landon) et sa famille l’ont aidé à surmonter son alcoolisme et sa dépendance au jeu. M. Edwards était également très proche des filles Charles, réconfortant à une occasion Laura pour la perte de son cheval.

Pendant ce temps, Caroline était responsable de le jumeler avec la veuve Grace Snider, avec qui il s’est marié et a adopté des enfants pour fonder une famille.

Ce personnage a acquis une telle importance qu’après que Charles et Caroline aient décidé de déménager dans «la grande ville», le dernier épisode de la série, intitulé «Bonjour et au revoir», suit principalement M. Edwards.

La personne chargée d’interpréter Isaiah Edwards était Victor French, qui a également joué dans des émissions comme « Gunsmoke », « The Virginian » et « Bonanza ». Le français était le meilleur ami avec Michael Landon dans la vraie vie et a rejoint le casting de « La famille Ingalls”Dans les années 1970.

Selon AllVipp, cet acteur a même eu un rôle important dans l’écriture de plusieurs épisodes de « Petite maison dans la prairie».