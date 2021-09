Placebo anticipe la sortie d’une nouvelle chanson cette semaine

Le groupe de rock alternatif britannique Placebo a révélé que vendredi 17 septembre prochain, ils présenteront à leurs fans une nouvelle chanson sous le titre de « Beautiful James », qui serait leur première sortie depuis 2013 avec « Loud Like Love ». albums studios.

Par le biais de Twitter, les interprètes de « Ashtray Heart » ont présenté une photographie d’une affiche publicitaire, qui ne montre que le titre qu’ils ont anticipé dans leur publication, qui porte la date susmentionnée.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Corey Taylor compare « Enter Sandman » à « Stairway to Heaven »

En mai dernier, Brian Molko et Stefan Olsdal indiquaient que leur huitième album était en préparation pour sa sortie via le compte Instagram officiel du groupe, qui a été rapidement supprimé. Dans le même article, le duo a demandé aux fans quel type de marchandise ils aimeraient obtenir avec le label Placebo.

« Nouvelle musique et concerts ! C’est le cri de guerre et nous les entendons. Ne désespérez pas et ayez confiance que l’album 8 est terminé et se prépare pour sa sortie. Nous sommes également actuellement occupés à planifier des dates », ont noté Molko et Olsdal dans la publication aujourd’hui disparue.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Foo Fighters reçoit le prix « Icône mondiale » aux MTV VMA

Les membres de Placebo ont conclu leur message ainsi : « En attendant, que pouvons-nous faire d’autre pour vous ? Pouvez-vous nous aider à nous faire savoir ce que vous recherchez? Nous serions ravis de vous entendre. Et dès qu’on en verra beaucoup plus, on aimerait beaucoup le savoir ».

Les fans de Placebo seront ravis d’apprendre que le groupe a déjà été confirmé pour apparaître dans une présentation exclusive du festival Spring Gathering de Bearded Theory au Royaume-Uni en 2022, où ils partageront les micros avec Patti Smith et The Flaming Lips, présentant un petit avant-goût du nouveau matériel qu’ils ont préparé pendant leurs années d’absence.