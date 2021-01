« Cobra Kai »: 10 choses qui n’ont jamais eu de sens dans la série Netflix

Avec un score impressionnant de critiques professionnels Tomates pourries et avec des millions de foyers diffusant la saison 3 dans le monde, « Cobra Kai« Est l’une des séries originales les plus populaires de Netflix cette année. Cependant, cela ne l’empêche pas d’être aussi un peu incohérente avec les situations que vivent ses personnages dans un cadre supposé réel.

Les créateurs de la série Josh Heald, Jon Hurwitz Oui Hayden Schlossberg ils ont obtenu le soutien des stars originales de « Karate Kid», William Zabka Oui Ralph Macchio pour perpétuer l’héritage que les films originaux avaient créé et finalement créé « Cobra Kai».

L’idée principale de la série était de montrer comment ses personnages évoluaient au fil du temps, en les présentant comme plus d’humains possible car dans la vraie vie, il n’y a pas de monochrome comme le bien et le mal. Tellement de Johnny Lawrence comme Daniel LaRusso prouvé dans la nouvelle émission qu’ils étaient aussi vulnérables que n’importe quel autre être humain Terre.

Cependant, « Cobra Kai«C’est encore une fiction, il a donc dû exagérer certaines situations au sein du programme pour provoquer plus de drame ou promouvoir certains sentiments chez ses personnages. Pour lui, Screenrant a détaillé 10 choses ils n’ont jamais eu de la série Netflix tout au long de ses trois saisons.

Daniel LaRusso semble avoir des ressources illimitées dans la série Netflix (Photo: Netflix).

10. Salaire de Johnny Lawrence

Dans le premier épisode, Johnny Il a perdu son emploi de bricoleur pour s’être battu avec un client. Depuis, il n’a travaillé nulle part ailleurs sauf comme sensei. Les fans savent qu’il a eu l’argent pour démarrer le dojo de son beau-père et qu’il recevait de l’argent des enfants depuis le début, mais il semble qu’il n’ait rien obtenu depuis un moment.

Malgré tous ces inconvénients, il pouvait encore payer toutes vos dépenses et même un télé chère, qui a rompu lors d’une scène d’amour passionnée avec Carmen, tout au long du programme. De toute évidence, il n’a toujours pas d’argent et semble gagner un revenu d’une manière dont les fans ne sont pas au courant.

9. Daniel semble disposer de ressources financières illimitées

Oui, Daniel était un homme d’affaires très réussi avec un concessionnaire automobile local qui a très bien fonctionné. Mais il semble que ses économies ne se sont jamais épuisées. De pouvoir ouvrir votre propre dojo et de ne rien charger, faites une pause dans votre travail principal, réservez un voyage au Japon et offrez même une triple location pour le dojo Cobra Kai. D’où tire-t-il tant d’argent? Comment tu l’as obtenu?

Sans oublier que Daniel a dû payer pour son adhésion coûteuse dans le Country Club, la hypothèque sur son immense maison, frais médicaux pour Sam après le combat et avoir à réparer du verre brisé, des meubles et d’autres objets dans la maison et dans le dojo de plusieurs combats. Les fans ne savent pas d’où vient tout cet argent.

8. Frais de rétablissement et d’hospitalisation de Miguel

D’une part, que certains enfants ont pu payer toutes les opérations de Miguel avec un Lave-Auto, cela semble impossible. Ils auraient dû laver des milliers et des milliers de voitures pour n’en fabriquer qu’une Petite différence dans le coût de la chirurgie, de l’hôpital et de la physiothérapie qui Miguel obligatoire.

Encore plus absurde est de voir Johnny Oui Miguel jetez les béquilles et votre fauteuil roulant à la poubelle, juste après récupération miraculeusement rapide. C’était symbolique dans le sens où Miguel il allait mieux et n’en avait plus besoin, mais les jeter si vite semblait n’avoir aucun sens.

Le rétablissement de Miguel est miraculeux (Photo: Netflix)

7. Robby sort rapidement de prison même s’il a failli tuer Miguel

Robby, littéralement presque tué Miguel. Il l’a frappé à côté d’une balustrade sans tenir compte du fait qu’il la survolerait probablement. Comment c’est Robby est sorti de prison rapidement? C’est possible que Carmen a décidé de ne pas porter plainte et de considérer toute la situation comme un combat incontrôlable. Mais il semble que si cela se produisait dans la vraie vie, il y aurait des répercussions beaucoup plus graves pour RobbySans parler des autres enfants impliqués, qui n’ont passé que quelques mois en prison.

6. Le frère de Sam disparaît toujours

Le frère de Sam il est rarement fermé et il n’y a aucune explication pour savoir où il se trouve. Il n’a aucun intérêt pour le karaté et semble se soucier surtout du jeux video et écouter de la musique électronique. Intéressant cependant Daniel Oui Amanda ils accordent tellement d’attention à Sam et ils s’assurent qu’elle grandit pour devenir une jeune femme à part entière, ils ne semblent pas se soucier beaucoup de lui.

Pourquoi écrire l’histoire qui comprend un jeune frère s’il ne fait partie de rien? Peut-être qu’il était trop tard pour y penser, ou peut-être qu’il y aura plus d’histoires avec lui dans les saisons à venir. Mais présence unique d’un deuxième fils LaRusso cela n’a pas de sens. Ils auraient pu facilement tourner Sam un enfant unique.

5. Pourquoi le petit frère de Tory est-il resté avec elle?

La raison pour laquelle tory a réussi à rester en dehors de la prison, malgré des blessures graves SamC’est parce qu’elle est la principale soignante de sa mère célibataire malade et alitée. Cela pourrait être vérifié, surtout si vous avez déjà 18 années et par conséquent, elle est considérée comme un adulte.

Cependant, tout cela, ajouté au fait que leur jeune frère vit avec eux, n’a pas de sens. Sûrement compte tenu du L’histoire de Tory, les autorités seraient au courant de sa situation de vie. Si vous êtes sorti de prison parce que vous êtes un soignant, vous ne cachez pas le fait que votre mère est malade. Il semble difficile de croire que la situation se poursuit sur le long terme.

Anthony est le deuxième fils de Daniel LaRusso, le protagoniste de la série à succès «Cobra Kai» (Photo: Netflix)

4. La transformation de Hawk

Il est facile de croire que quelqu’un aime faucon Vous pourriez laisser votre confiance et vos nouvelles compétences vous monter à la tête et devenir un intimidateur. Mais faucon il a poussé les choses à l’extrême et est devenu un méchant vraiment cruel. La façon dont il s’en est pris à son ancien meilleur ami Demetri cela semblait incroyable.

Alors qu’il serait crédible de voir faucon agir d’une certaine manière en public, puis s’excuser auprès de Demetri en privé, ou même en l’ignorant simplement, son agression envers ses anciens amis semble hors de propos et peu probable, un extrême qui dans la vraie vie ne se produirait pas ou aboutirait à de terribles séquelles mentales pour Faucon.

3. Comment les enfants étaient si bons au karaté si vite

Quiconque a pris karaté ou un autre art martial sait qu’il faut beaucoup de pratique, de discipline et de patience pour atteindre le niveau auquel les enfants sont déjà. Cependant, ils semblaient tous être des étudiants extraordinaires qui ont remporté des ceintures noires en moins d’un an.

Bien sûr, comme beaucoup d’entre eux ont commencé beaucoup plus jeunes que la plupart ne le feraient, il va de soi qu’ils apprennent les choses plus rapidement. Mais il semble déraisonnable que tout le monde soit un enseignant de karaté après avoir suivi des cours plusieurs fois par semaine pendant un an seulement.

2. Tout sur John Kreese

Il y a tellement de choses sur Kreese cela n’a pas de sens, et bien que son histoire ait aidé à expliquer pourquoi il est tel qu’il est, il semble toujours qu’il soit beaucoup plus en colère et plus brutal qu’il ne devrait l’être, allant même jusqu’à essayer de tuer ses ennemis.

Comment est-il possible qu’il puisse simplement entrer et prendre le dojo? L’opérez-vous illégalement sans licence? Où vit-il? Et pourquoi a-t-il si mauvais pour Johnny et Daniel? Sûrement même un homme têtu comme Kreese J’aurais évolué après 30 anssurtout dans ses années d’or.

1. Johnny Lawrence ne sait rien de l’électronique

Il est compréhensible que Johnny ne maîtrise pas les ordinateurs ou ne connaît pas La technologie et les réseaux sociaux, comme en témoigne ce drôle de montage quand il sort avec Miguel pour enfin créer un profil de Facebook.

Mais il ne peut pas être si déconnecté qu’il ne sait pas comment utiliser internet ou pire encore, que un ordinateur doit être connecté avoir du pouvoir. Vous avez travaillé dans l’assemblage de téléviseurs à écran plat et devriez avoir des connaissances de base sur le fonctionnement des téléviseurs. appareils électroniques.