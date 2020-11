Un ancien stagiaire expose les méthodes dangereuses utilisées par les entreprises de K-Pop pour gérer le poids

Quand il s’agit d’apparitions pour les idoles K-Pop, le poids est l’une des caractéristiques que tout le monde remarque – pour le meilleur ou pour le pire. Certains spectateurs sont allés trop loin en faisant honte à des artistes talentueux tels que Ailee et CL, qui ont tous deux montré à quel point leurs silhouettes pleines sont glamour.

Alors que d’autres idoles se sont manifestées au sujet de leurs régimes alimentaires dangereux et ont mis en garde les autres contre elles, un ancien stagiaire a révélé à quel point les méthodes sont malsaines et dangereuses et comment leurs entreprises les encouragent de toute façon.

Originaire du Royaume-Uni Euodias, d’origine chinoise et coréenne, a révélé que chaque stagiaire de son entreprise devait peser moins d’un poids spécifique. « Tout le monde ne devait pas peser plus de 47 kg, quel que soit son âge ou sa taille.«

Pour mettre cela en perspective, la plupart des personnes mesurant plus de 1,50 mètre seraient considérées comme ayant un poids insuffisant si elles maintenaient ce poids de 104 livres.

En plus de voir leur poids annoncé à tout le monde dans toute la pièce lors d’un contrôle de poids hebdomadaire, ceux qui pesaient plus que le seuil se faisaient prendre leurs repas et ne recevaient que de l’eau.

Si vous dépassiez le poids désigné, ils rationneraient votre nourriture. Parfois, ils emportaient même des repas entiers et ces stagiaires en surpoids recevaient simplement de l’eau. – Euodias

En conséquence, nombre d’entre eux ont connu une détérioration de leur santé. « Se priver de faim était vraiment normalisé.«

Un bon nombre d’entre eux ont développé des troubles de l’alimentation et ont même cessé de recevoir leurs cycles menstruels. « Certaines stagiaires étaient anorexiques ou boulimiques et beaucoup de filles n’avaient pas de règles.«

Le plus choquant de tous était que les stagiaires se sont habitués à s’évanouir à cause du manque de nourriture dans leur corps. « Il était courant de s’évanouir d’épuisement. Souvent, nous devions aider à ramener les stagiaires inconscients dans les dortoirs.«

Malheureusement, les stagiaires se sont même félicités d’avoir atteint ce point. « L’attitude des stagiaires après cela était du genre: «Tant mieux pour elle! Elle le veut tellement!«Euodias peut revenir sur cette époque avec maturité et réaliser à quel point c’était horrible.

Bien qu’elle ait quitté l’entreprise plutôt que de faire ses débuts dans leur groupe de filles, les membres qui sont maintenant des idoles et les stagiaires qui espèrent leur chance peuvent encore subir ces effets secondaires dangereux.

De la perte de poids drastique que subissent les idoles et des nombreuses fois où elles ont été capturées en s’évanouissant sur scène, c’est un problème grave dans K-Pop qui est plus dangereux que tout le monde ne le sait.