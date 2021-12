Dreamworks révèle la première bande-annonce de Dragons: The Nine Realms avec l’intégralité de la distribution de la voix

La série tant attendue du Comment entraîner son dragon la franchise, Dragons : Les Neuf Royaumes, a révélé sa première bande-annonce. La série Dreamworks imagine ce que serait le monde si l’homme moderne découvrait les dragons, et qu’ils peuvent être apprivoisés et se lier d’amitié. La série peut être qualifiée de spin-off, mais elle peut être décrite comme inspirée par le très populaire Comment entraîner son dragon la franchise.

Dragons : Les Neuf Royaumes n’est pas la première série à naître de la franchise emblématique. Suite à l’énorme succès de la trilogie dans les salles, Dreamworks a sorti une série liée appelée Dragons de DreamWorks, qui a été diffusée de 2012 à 2018. Elle a été suivie par la série dérivée intitulée DreamWorks Dragons : sauveteurs en 2019, une série qui s’adressait principalement aux enfants d’âge préscolaire. Cependant, d’après l’apparence de la bande-annonce de Dragons : Les Neuf Royaumes, il semble que la prochaine série aura une histoire plus fraîche à raconter.

L’histoire de Dragons se déroule 1300 ans après les incidents de la Comment entraîner son dragon films. Bienvenue au Projet Ikarus, une station géologique qui étudie une mystérieuse fissure qui émane de l’énergie électromagnétique. Des scientifiques du monde entier se réunissent dans cette installation pour étudier cette mystérieuse fissure et les phénomènes étranges qu’elle provoque. Un groupe d’adolescents inadaptés tombe bientôt sur le plus grand secret que cette fissure a caché : la présence de dragons.

Afin de protéger leurs nouveaux amis écailleux, le groupe conclut un pacte pour ne jamais révéler ce secret aux adultes, qui pourraient essayer d’explorer la fissure et mettre en danger leur habitat. Au cours de la série, le gang essaie d’apprendre tout ce qu’il peut sur ces mystérieuses créatures, tout en essayant de les garder secrets. La bande-annonce laisse également entendre que tous les habitants de ce portail magique vers le repaire des dragons ne sont pas amicaux, et peut-être que ce groupe d’adolescents devra faire équipe avec leurs amis dragons pour protéger les humains et les dragons.







En plus de la bande-annonce, Dreamworks a également révélé la liste complète des acteurs de la série. Jeremy Shada, connu pour Voltron : Défenseur Légendaire, étoiles comme Tom Kullersen, qui est une sorte de Harold new-age. Ashley Liao (Maison plus pleine) joue le rôle de Jun Wong, Marcus Scribner (Noirâtre) comme D’Angelo Baker, Aimée Garcia (Lucifer) comme Alexandra Gonzalez, Julia Stiles (10 choses que je déteste à propos de toi) comme Olivia Kullersen, Lauren Tom (Le club Joie de la chance) comme May Wong, Keston John (She-Ra et les princesses du pouvoir) en tant que Philip Baker ; Pavar Snipe comme Angela Baker, Justina Machado (Un jour à la fois) comme Carla Gonzalez, D’arcy Carden (Le bon endroit) comme Linda, Angelique Cabral comme Hazel Gonzalez et Carrie Keranen comme Wilma Sledkin. Le showrunner John Tellegen présidera en tant que producteur exécutif, avec Chuck Austen et Henry Gilroy.





Dragons : Les Neuf Royaumes la première saison sera diffusée sur Hulu et Peacock le 23 décembre. Elle comprendra six épisodes.





