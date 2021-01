Guerre préhistorique? Call of Duty: Black Ops Cold War ajoute un plan de pieu en bois

Pour ceux d’entre vous qui ne suivent pas de près Call of Duty: Black Ops Cold War, il y a des baisses de contenu cosmétique insensées ces jours-ci. Également disponible dans Call of Duty: Warzone, vous pouvez désormais personnaliser votre équipement de couteau traditionnel et le transformer en… Piquet en bois? Oui, vraiment: Activision est en pleine guerre préhistorique.

Cela fait partie du pack Chasse la plus dangereuse, qui comprend également des skins en bois pour les types d’armes Sniper Rifle Alpha et Shotgun Alpha. Vous obtenez également une breloque de chien de chasse sculptée (à pendre à votre arme à feu préférée, bien sûr) et un autocollant. Imaginez perdre un match contre quelqu’un qui brandit ce pieu en bois. Rage a quitté le territoire, c’est sûr.