Une ancienne tortue au visage de grenouille a sucé sa proie il y a des millions d’années

Les paléontologues de Madagascar ont récemment découvert un fossile exceptionnellement bien conservé d’une espèce nouvelle et éteinte de tortue , datant de la fin Période crétacée , qui a commencé il y a environ 100 millions d’années. L’espèce nouvellement découverte aurait eu un visage en forme de grenouille et aurait été mangée en suçant des bouchées d’eau remplie de proies.

L’ancienne tortue était une espèce d’eau douce endémique de Madagascar, avec une longueur de coquille d’environ 10 pouces (25 centimètres). Il avait un crâne aplati, une bouche arrondie et de grands os de la langue, ce qui en aurait fait un excellent aspirateur et lui aurait donné une apparence d’amphibien. Dans une nouvelle étude décrivant l’espèce, les chercheurs l’ont nommée Sahonachelys mailakavava, ce qui signifie « bouche bée la grenouille tortue « en malgache, la langue parlée par les indigènes de Madagascar.

Les chercheurs ont déterré le fossile de la tortue en 2015 tout en recherchant les restes de dinosaures et de crocodiles sur un site de l’île avec une histoire de telles découvertes. En enlevant les morts-terrains – les couches de sédiments généralement nues au-dessus des couches riches en fossiles – l’équipe a été surprise de trouver des fragments d’os d’une carapace de tortue et a finalement récupéré un squelette presque intact.

« Le spécimen est absolument magnifique et certainement l’une des tortues du Crétacé tardif les mieux préservées connues de tous les continents du sud », a déclaré l’auteur principal Walter Joyce, paléontologue à l’Université de Fribourg en Suisse, à 45Secondes.fr. « À tous égards, c’est une trouvaille exceptionnellement rare. »

Les chercheurs ne savent pas à quelle distance la tortue grenouille à bouche rapide a pu émerger ou quand et pourquoi elle s’est éteinte; mais la nouvelle espèce « a probablement survécu au grand événement d’extinction qui a tué les dinosaures » et a mis fin à la période du Crétacé il y a environ 66 millions d’années, a déclaré Joyce.

Fossile de Sahonachelys mailakavava, montrant les parties du crâne préservées. (Crédit d’image: Walter Joyce)

Mangeoires d’aspiration

Les tortues grenouilles à bouche rapide étaient très probablement des mangeoires par aspiration, ont déclaré les chercheurs.

« Il s’agit d’un mode d’alimentation sous-marin spécialisé, au cours duquel l’animal ouvre rapidement la bouche et élargit sa gorge pour quasiment inhaler un grand volume d’eau, y compris la proie souhaitée », qui aurait inclus du plancton, des têtards et des larves de poissons, Dit Joyce.

Son crâne aplati, sa forme de bouche et ses mâchoires délicates sont tous des signes révélateurs que cette tortue utilisait l’aspiration pour se nourrir. « Les mangeoires à succion doivent créer rapidement une grande ouverture circulaire à travers laquelle elles aspirent l’eau », a déclaré Joyce. « Comme les proies sont transportées directement dans l’œsophage, les mangeoires à succion n’ont pas de mâchoires fortes, car elles ne mordent pas. »

La tortue avait également des os de la langue élargis pour sa taille, ce qui suggère qu’elle avait des muscles forts pour permettre l’expansion rapide de sa gorge, a déclaré Joyce.

Évolution convergente

Les tortues grenouilles à bouche rapide appartenaient à la famille Pelomedusoidea, qui comprend des espèces vivantes telles que les tortues de rivière sud-américaines et malgaches. « Bien que le groupe ne soit pas particulièrement diversifié aujourd’hui, ses archives fossiles montrent que le groupe a presque conquis toutes les masses continentales dans le passé et était beaucoup plus diversifié », a déclaré Joyce.

La tortue grenouille à bouche rapide était « probablement le premier pélomédusoïde » à avoir évolué comme une alimentation par aspiration « à un tel extrême », a déclaré Joyce. Il existe plusieurs espèces de tortues modernes qui se nourrissent par succion, dont la plupart appartiennent à la famille des chélidés et ont évolué séparément de la tortue grenouille à bouche rapide.

Quand Joyce a vu le crâne pour la première fois, il a pensé qu’il appartenait à un chélidé, a-t-il déclaré. « La coquille, cependant, a clairement montré qu’il s’agit d’un pélomédusoïde. » Ceci est la preuve de évolution convergente et signifie que les chélides et les pélomédusoïdes, qui sont liés de loin, ont chacun développé cette capacité indépendamment les uns des autres, a déclaré Joyce.

« Cela met en évidence que les animaux éloignés convergeront vers la même forme lorsqu’ils s’adapteront à des modes de vie similaires », a déclaré Joyce.

L’étude a été publiée en ligne le 5 mai dans la revue Science ouverte de la Royal Society .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.