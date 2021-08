L’Attaque des Titans confirme la première de la partie 2 dans sa dernière saison

Après ce qui semblait être une longue attente, il a été confirmé que la deuxième partie de la dernière saison de « Attack on Titan » sera diffusée en janvier 2022, présentant la célèbre série animée avec un style d’animation nouveau et amélioré suite à un changement dans le studio en charge de sa production, dont on pouvait déjà voir ses premiers résultats en décembre 2020.

Après un suspense final palpitant, « Attack On Titan » s’apprête à dévoiler à ses fans la conclusion épique de cette histoire de guerre réalisée par le studio MAPAA, qui se chargera de porter l’animation « Chainsaw Man », en plus d’en faire d’autres acclamés des productions comme « Banana Fish » et « Yuri !!! Sur la glace « .

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le développeur « Cyberpunk 2077 » défend son nouveau DLC

情報】

「進 撃 の 巨人 La dernière saison」 第 76 話 「断 罪」

NHK 合 に て 2022 年 1 月 放送 開始! 作 の 放送 を 前 に 、 進 撃 を 振 り 返 る 特別 総 集 編

ヴ ァ イ 、 ア ニ 、 ミ カ サ な ど の 視点 で 語 ら れ る

リ ジ ナ ル ア ニ メ (OAD) も 放送 予 定! お 楽 し み に! https: //t.co/qnwSQh1AFW#shingeki pic.twitter.com/C7aOhDjJe1 – ニ メ 「進 撃 の 巨人」 公式 カ ウ ン ト (@anime_shingeki)

22 août 2021





A travers un communiqué, NHK, la chaîne de télévision chargée de transmettre « L’Attaque des Titans » au Japon, a révélé que la série reprendra ses diffusions avec l’épisode 76, qui s’intitulera « Condamner », qui arrivera au public à un moment encore. point indéterminé de janvier 2022, en plus de présenter un spécial qui présentera un récit des événements du point de vue narré de certains de ses personnages, tels que Levi, Annie, Mikasa entre autres.

« L’Attaque des Titans » a présenté aux fans dans ses derniers épisodes des moments de grande tension avant la possibilité d’une nouvelle confrontation entre Eren et Reiner, qui ne laissera sûrement aucun de ses téléspectateurs indifférents, surtout ceux qui n’ont peut-être pas encore lu les derniers épisodes de le manga.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Hades » est le jeu le mieux noté sur les consoles de nouvelle génération

Le manga créé par Hajime Isayama vient de s’achever en début d’année, et malgré les réactions qui divisent certains de ses fans, l’auteur a été chargé de présenter depuis la fin de sa publication du matériel supplémentaire sur cet univers narratif, qui pourrait servir de complément au série animée, qui a suscité beaucoup d’enthousiasme depuis sa première en 2013.