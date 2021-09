in







Pitch Perfect arrive officiellement sur Peacock.

Un tout nouveau Parfait La série télévisée est actuellement en préparation et sera disponible en streaming sur Peacock dans un proche avenir.

Dès le premier Parfait Le film est sorti en 2011, il est immédiatement devenu un phénomène international. Les fans ne pouvaient pas en avoir assez des Barden Bellas et de leur mission de remporter le championnat national de Collegiate A Cappella. Le film était si populaire qu’il a engendré deux suites et a contribué à faire d’Anna Kendrick et Rebel Wilson des noms familiers.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun mot sur les suites à donner à Parfait 3 mais un Parfait la série est officiellement en production.

Qui sera dans le Parfait casting de la série ?

Pitch Perfect obtient une série télévisée dérivée. Photo : Moviestore Collection Ltd / Alamy Banque D’Images

Hier (21 septembre), NBC Universal a annoncé qu’ils feraient un Parfait Émission télévisée avec la star et productrice de la franchise originale, Elizabeth Banks, revenant à la production exécutive. Cependant, la série ne se concentrera pas sur les Barden Bellas comme les films. Le spectacle tournera autour du personnage d’Adam Devine et ancien chanteur de Treblemakers, Bumper.

Selon The Hollywood Reporter, la série « reprendra plusieurs années après la dernière apparition de Devine dans Parfait et voir Bumper déménager en Allemagne pour relancer sa carrière musicale lorsqu’une de ses chansons devient célèbre à Berlin ». Parfait les membres de la distribution apparaîtront dans l’émission.

Croisons les doigts pour que les Baden Bellas reviennent dans une certaine mesure parce que ce n’est pas Parfait sans eux. La date de sortie n’a pas encore été annoncée, mais nous vous tiendrons au courant des mises à jour et des informations sur le casting.

