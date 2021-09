Sony résout le problème de la batterie de l’horloge interne de la PS4 avec la mise à jour du micrologiciel 9.00

Il y a environ cinq mois, vous vous souvenez peut-être qu’il y avait eu un peu d’agitation autour de la batterie CMOS interne de la PlayStation 4 et comment devrait-elle mourir aux côtés de Sony tirant finalement Boutique PS support sur la console, le système serait effectivement rendu inutile. Le petit composant en question est utilisé pour vérifier la date et l’heure. vos jeux plus – physiques ou numériques. C’est parce que les titres PS4 doivent se connecter au réseau au moins une fois avant de pouvoir s’exécuter.

Cela a créé un peu d’inquiétude au sein de la communauté PlayStation inconditionnelle, certains s’inquiétant de ce qui arriverait aux titres PS4 actuels si le support PSN était retiré et que la batterie CMOS en question mourait dessus. Eh bien, la bonne nouvelle est que ce problème n’est plus du tout un problème car Sony a résolu le problème avec la récente mise à jour du firmware 9.00.

YouTuber Modern Vintage Gamer a enquêté sur les allégations après la publication de tweets par des membres de la communauté et a publié la vidéo intégrée ci-dessus. MVG a retiré la batterie CMOS d’une PS4 de base et téléchargé la mise à jour du micrologiciel 9.00, puis a déconnecté le système d’Internet une fois l’installation réussie. Alors qu’avant un jeu affichait immédiatement l’erreur CE-30391-6 et refusait d’exécuter des titres PS4, la console démarre maintenant le jeu avec succès et permet de jouer. Il est à noter qu’un trophée PS4 gagné ne s’affichait cependant pas.

Juste pour vérifier, MVG a ensuite inséré un disque PS4 et téléchargé et installé Shadow of the Colossus à partir de zéro avec la batterie CMOS retirée et la console déconnectée du PSN. Cela a toujours fonctionné, ce qui signifie que le problème a été résolu dans son intégralité. « Nous avons à 100% confirmé que cela fonctionne », conclut MVG.