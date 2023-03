Pinball exclusif : L’homme qui a sauvé le clip du jeu : Roger demande à Ellen de sortir avec elle

Roger Sharpe (Mike Faist) fait tout ce qui est en son pouvoir pour annuler l’interdiction des flippers dans les années 1970 à New York en Pinball : l’homme qui a sauvé la partie. Sa poursuite rend une vie enrichie tout en tombant amoureux d’Ellen (Crystal Reed) alors qu’ils surmontent leur passé et apprennent que « l’engagement est le pari le plus gratifiant ».





Également au casting de Pinball : l’homme qui a sauvé la partie sont Dennis Boutsikaris, Christopher Convery, Connor Ratliff, Mike Doyle, Bryan Batt, Olivia Koukol, Todd Susman, et bien d’autres. Il est écrit et réalisé par Austin et Meredith Bragg et devrait sortir en salles et en VOD le 17 mars 2023.

Avant sa sortie, nous avons un clip exclusif à présenter en avant-première.





Pinball: L’homme qui a sauvé le clip exclusif du jeu

Roger se tient dans un ascenseur au début du clip alors qu’Ellen le rejoint. « Est-ce que tu travailles ici? » elle demande. « Quoi? » il à répondu. Elle précise qu’elle demande s’il travaille dans l’immeuble. « Non… j’espère. Entretien. Demandez-moi dans une heure », explique-t-il. « Demande-moi un rendez-vous », rétorque-t-elle. Il y a des bavardages maladroits, puis un battement. « Bien que… euh… peut-être, le déjeuner ? il demande. « Je pourrais dire oui pour te regarder manger de la soupe avec ça », plaisante-t-elle, se référant à sa moustache, nous donnant un aperçu du film. comédie.

Le synopsis officiel se lit comme suit : Un écrivain instable avec une moustache fantastique, ROGER SHARPE (Mike Faist), trouve réconfort et confiance dans une chose qu’il maîtrise : le flipper. Lorsqu’une descente de police détruit les seules machines qu’il peut trouver dans la ville de New York des années 1970, il apprend que le jeu est illégal. Roger s’associe à contrecœur à la Music and Amusement Association pour renverser l’interdiction tout en tombant amoureux d’ELLEN (Crystal Reed), une artiste et mère célibataire. Le chemin de Roger pour sauver le flipper le sauve finalement. Lui et Ellen surmontent leur passé et tentent l’amour. Roger apprend ce que signifie prendre une chance et cet engagement est le pari le plus gratifiant de tous. Basé sur une histoire vraie.

Pinball : l’homme qui a sauvé la partie nous vient de Vertical Entertainment.