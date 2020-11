TS Eliot a dit un jour: «Avril est le mois le plus cruel», mais cet homme a eu tort, car la semaine électorale est en fait le mois le plus cruel de tous.

Les résultats finaux de l’élection présidentielle de 2020 sont à portée de main et il est légitime que nous attendions depuis des mois pour voir si Joe Biden ou Donald Trump seront le président des États-Unis pour les quatre prochaines années.

Certains médias ont déjà prédit que Joe Biden serait le vainqueur de la course à la présidentielle 2020, ce qui a soulevé la même question de la part de personnes du monde entier:

Que se passe-t-il si Donald Trump perd les élections mais refuse de concéder?

Et soyons honnêtes, ce n’est probablement pas la première fois que cette question traverse l’esprit de tout le monde.

Lisez la suite pour découvrir certains des scénarios possibles qui pourraient se produire si Trump refuse de concéder.

Il n’y a jamais eu de président dans l’histoire des États-Unis qui ait refusé de quitter la Maison Blanche.

Bien qu’il y ait eu des présidents qui ont réfuté les résultats des élections, aucun d’entre eux n’est allé jusqu’à la notion extrême de simplement refuser de quitter la Maison Blanche le 20 janvier.

Cependant, puisque rien de cette année ou de cette présidence n’a été normal, nous ne pouvons vraiment pas compter le scénario dans lequel Trump ne quitte pas ou ne s’engage pas à un transfert pacifique du pouvoir.

« Nous devrons voir ce qui se passe », a déclaré Trump en septembre 2020. « Vous savez que je me suis vivement plaint des bulletins de vote, et les bulletins de vote sont un désastre. Débarrassez-vous des bulletins de vote et nous aurons un très paisible – il n’y aura pas de transfert, franchement, il y aura une continuation. «

Le 20e amendement ne diffère pas.

Malgré ce que dit Trump, le 20e amendement se lit comme suit:

«Les mandats du président et du vice-président prendront fin à midi le 20 janvier, et les mandats des sénateurs et représentants à midi le 3 janvier, des années au cours desquelles ces mandats auraient pris fin si cet article avait n’a pas été ratifié; et les mandats de leurs successeurs commenceront alors. «

Si Trump refuse de quitter la Maison Blanche, les services secrets peuvent l’escorter hors de la propriété.

Si Trump perd les élections et refuse de quitter la Maison Blanche après que Joe Biden a été officiellement assermenté en tant que 46e président des États-Unis, alors les services secrets peuvent s’impliquer.

Vous voyez, si Biden gagne, est assermenté et prend officiellement la direction de ce pays, Trump ne sera (évidemment) plus au pouvoir, et s’il est toujours dans les locaux de la Maison Blanche, il sera traité comme un intrus. – comme l’a déclaré le porte-parole de la campagne de Biden dans un communiqué le 6 novembre.

En théorie, Biden serait en mesure d’ordonner aux services secrets – dont la tâche est d’empêcher les intrus d’entrer dans les locaux de la Maison Blanche – d’escorter Trump et de lui retirer complètement son accès aux locaux de la Maison Blanche.

Si Trump conteste légalement les résultats des élections, nous pourrions être en territoire inconnu.

C’est le pire des cas, et c’est quelque chose de tout à fait possible, étant donné que la campagne de Trump a déjà intenté des poursuites dans trois États – la Géorgie, le Michigan et la Pennsylvanie – pour contester les résultats des élections.

Lindsey Cohn, un expert en sécurité nationale, a déclaré: «Si le président refuse de céder ou de partir, alors non, il n’y a rien à faire à ce sujet jusqu’à ce qu’il y ait un résultat aux élections.»

Donc, fondamentalement, en théorie, Trump peut simplement se détendre à la Maison Blanche jusqu’à ce que les batailles juridiques soient résolues et que le Congrès vérifie les résultats.

S’il y a une chose que nous savons, c’est que nous devrons simplement attendre et voir ce qui se passera lorsque les résultats finaux seront disponibles, ce qui, espérons-le, se produira bientôt.

