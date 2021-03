Les retrouvailles de ‘Friends’ commenceront leurs enregistrements en avril

Dans des circonstances normales, 2020 aurait figuré dans le catalogue de HBO Max l’épisode spécial de retrouvailles tant attendu de « Amis», Une comédie de situation dans laquelle, bien qu’ayant terminé sa diffusion il y a plus de quinze ans, elle reste l’une des productions préférées du public.

Compte tenu de la situation compliquée de la pandémie, qui a forcé Hollywood mettre une pause définitive à toutes ses productions au cinéma et à la télévision, tout semble indiquer que WarnerMedia Elle est prête à reprendre ses plans avec cette spéciale, comme ce serait l’acteur David Schwimmer qui a confirmé que le tournage débutera en avril prochain.

Schwimmer, connu pour son rôle de Ross Gellar dans la série, a révélé quelques détails sur l’épisode des retrouvailles lors d’une récente interview pour l’émission de radio de Andy Cohen dans SiriusXM: « Dans un peu moins d’un mois, je me dirige vers LA. Nous avons trouvé un moyen de le filmer en toute sécurité et il y aura une partie de celui-ci que nous tournerons sur place. Vous savez, à cause des protocoles de sécurité ».

Lorsqu’on lui a demandé qui animerait cette émission spéciale, Schwimmer Il a répondu: «Je ne sais pas si je peux dire qui. Ce n’est pas Ellen (DeGeneres), ce n’est pas Billy Crystal. Je peux vous dire qui ne le sera pas. »

Schwimmer n’est pas le premier à fournir de nouveaux détails sur cette réunion. Début janvier, Lisa Kudrow révélerait avoir déjà filmé une scène pour l’émission spéciale télévisée qui la réunira avec Jennifer Aniston, Courteney Cox et Matthew Perry Oui Matt LeBlanc.

Après l’annonce de ces retrouvailles, il serait rapporté que chaque acteur gagnerait environ le double de ce qu’il gagnerait pour chaque épisode de la série, ce qui représenterait environ 2,5 à 3 millions de dollars pour le tournage de la spéciale.

Avec l’arrivée imminente de HBO Max sur le marché international, « Amis« Aurait été supprimé du catalogue de Netflix le 1er janvier 2020. Il est rapporté que WarnerMedia aurait investi environ 425 millions de dollars pour obtenir les droits exclusifs de distribution de la série.