"Phasmophobie": Y a-t-il une sortie à venir sur PS4, PS5, Xbox et Switch?

Le jeu d’horreur « Phasmophobia » apporte une horreur réconfortante à de nombreux joueurs sur PC. Les propriétaires d’une PS4, PS5, Xbox ou Nintendo Switch n’ont pour l’instant rien laissé. Nous clarifions si cela pourrait changer et si la chasse aux fantômes peut également se faire sur consoles.

Plusieurs chasseurs de fantômes, des êtres surnaturels et pas trop de lumière: ce sont les ingrédients à partir desquels « Phasmophobia » évoque la plus belle chair de poule. Les streamers sur Twitch et YouTube ont fait du jeu un succès, ce qui est très amusant, en particulier en groupe – même un peu plus effrayant grâce au support VR si vous le souhaitez.

Cependant, les versions console du jeu PC ne sont pas encore disponibles. Et pour l’instant, ils ne sont pas non plus prévus.

La « phasmophobie » n’est pas tout à fait terminée, même sur PC

Le studio de développement Kinetic Games est géré par une seule personne et est donc limité pour les grands projets et les portages. Même la version PC de « Phasmophobia » n’est pas vraiment terminée – le jeu est en phase d’accès anticipé sur Steam. La version complète devrait apparaître en 2021, mais il n’y a pas de date fixe pour cela. En outre, les plans sont actuellement limités à permettre à « Phasmophobia » d’être joué avec d’autres lunettes VR telles que l’Oculus Quest.

Pas de versions de console, pas de support pour PSVR

Cela signifie également: PSVR, les lunettes de réalité virtuelle pour PS4 et PS5, ne peuvent pas être utilisées pour le moment pour jouer à « Phasmophobia ». Quiconque souhaite participer à la chasse aux fantômes a besoin d’un PC – et cela ne changera pas de sitôt. Une fois le jeu entièrement sorti, Kinetic Games pourrait encore s’attaquer aux versions console. Il reste à voir si cela se produira.

