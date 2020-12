Détails sur Jasmine Pilchard-Gosnell, la petite amie de Paul Walker

Le décès prématuré de Paul Walker à 40 ans a ébranlé le monde.

L’acteur discret a gardé sa vie très privée, mais sa mort a mis en lumière sa relation avec sa petite amie de longue date, Jasmine Pilchard-Gosnell, qui avait 23 ans lorsqu’il est décédé dans un accident de voiture en 2013.

Cinq ans plus tard, en 2018, un documentaire détaillant la vie de Walker, intitulé Je suis Paul walker, a de nouveau soulevé des questions sur qui était l’amour de la vie de Walker.

Qui est Jasmine Pilchard-Gosnell?

Voici ce que nous savons de la petite amie de Paul Walker, qu’elle soit apparue ou non dans le documentaire sur sa vie, et où elle se trouve 7 ans après sa mort.

Elle a commencé à sortir avec Walker à l’âge de 16 ans.

Quand Walker avait 33 ans, il a rencontré Pilchard-Gosnell … qui avait 16 ans à l’époque.

Mais comme Aaliyah et R. Kelly – et l’ex Aubrianna Atwell de Walker qui avait également 16 ans quand ils se sont rencontrés – Pilchard-Gosnell et Walker pensaient que l’âge n’était qu’un chiffre. Et il a dit que son amour de longue date était celui-là.

Elle est allée à l’UC Santa Barbara.

Alors qu’elle aurait pu monter les coattails de Walker pour la gloire et l’argent rapide après avoir déclenché une romance avec lui alors qu’elle n’était qu’une adolescente, Pilchard-Gosnell a plutôt choisi de s’inscrire à l’université dans sa ville natale de Santa Barbara, conservant sa propre indépendance et ses intérêts.

Elle était proche de la fille de Walker, Meadow.

Pilchard-Gosnell aurait joué le rôle de belle-mère pour la fille de Walker, Meadow, que l’acteur décédé a partagé avec Rebecca McBrain.

Pilchard-Gosnell et Meadow n’avaient entre eux qu’une différence d’âge de huit ans – et elle aurait annoncé la mort de Walker à l’adolescente.

L’ami proche de Walker, Jim Torp, a révélé à l’époque que Pilchard-Gosnell s’était effondré en entendant la nouvelle, mais s’était ressaisi pour aider Meadow.

« Je crois que c’est elle qui a raconté à Meadow ce qui s’est passé, et quand elle a découvert qu’elle était hystérique et pleurait », a déclaré Torp.

«C’était tellement triste. J’ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour les aider. La petite amie de Paul a ensuite emmené Meadow et l’a reconduite à la maison. Je ne sais pas s’ils se sont rendus sur le site de l’accident. Je sais juste qu’ils étaient tellement angoissés. «

Meadow a publié un hommage à son père décédé à l’occasion du septième anniversaire de sa mort.

La fille de Walker, 22 ans, est allée sur Instagram pour partager une photo d’elle et de son « meilleur ami » en souvenir de lui.

« Une journée idiote à retenir dans la tristesse. Aujourd’hui, une célébration de l’amour et du bonheur que vous avez apporté au monde. Voici une photo de mon meilleur ami et je fais la sieste », a-t-elle légendé la photo.

Pilchard-Gosnell était le type de Walker.

Pilchard-Gosnell n’a presque jamais été repéré avec du maquillage, ce qui est le genre de fille que Walker dit aimer. L’acteur aurait dit un jour: « J’aime les filles qui nécessitent peu d’entretien, naturelles, en plein air et timides. »

L’article continue ci-dessous

Compte tenu de leurs fréquents voyages à la plage et de leurs randonnées, Walker et Pilchard-Gosnell allaient parfaitement bien.

Elle comptait sur sa famille pour surmonter le décès de Walker.

« Paul était un gars vraiment bien et Jasmine est brisée par ça », a révélé l’oncle de Pilchard-Gosnell au moment de son décès.

« Je suis allé à Thanksgiving avec lui, j’ai joué au golf avec lui. Ils ont eu des hauts et des bas, mais ils étaient ensemble et cherchaient à passer un bel avenir ensemble … » dit-il. « C’est une nouvelle horrible et inattendue. Sa mère est avec elle et elle la réconforte. »

Elle est allée au conseil en deuil après la mort de Walker.

En 2014, Courrier quotidien a rapporté que Pilchard-Gosnell a suivi des séances de counseling en deuil pour faire face à la perte.

« Vous devez comprendre qu’elle est toujours terriblement blessée par la mort de Paul et le sera pendant longtemps », a déclaré son père au magazine. « Peut-être qu’un jour elle sera prête à parler de Paul mais elle n’est pas encore là. »

le Courrier a rapporté que peu de temps après la mort de Walker, Pilchard-Gosnell a publié un message sur Facebook pour détailler son chagrin.

« Chaque jour, d’une manière ou d’une autre, des souvenirs de toi viennent à notre rencontre. Bien qu’absente, tu es toujours proche, tu es toujours manquée, mais je t’aimerai toujours. Repose en paix. Amour … », aurait-il lu.

Elle n’a pas fait une apparition dans le Je suis Paul walker documentaire.

Curieusement, bien que Pilchard-Gosnell ait semblé être une grande partie de la vie de Walker avant sa mort, elle n’a pas été présentée du tout dans son documentaire, Je suis Paul walker, qui s’est concentré sur la carrière de Walker et son travail humanitaire.

Mais la vie personnelle de l’acteur décédé n’était certainement pas absente du film. Il comprenait la naissance de sa fille et avait de nombreuses interviews avec sa famille et ses amis.

Cependant, il n’y a pas d’entretiens avec Pilchard-Gosnell ou avec l’ex de Walker, Atwell. En fait, rien sur les relations amoureuses de l’acteur décédé n’a été abordé dans le documentaire.

Cela a provoqué des spéculations sur la question de savoir si cette partie de la vie de Walker avait été ou non intentionnellement laissée de côté en raison du fait qu’il était connu pour sortir avec des femmes mineures, un fait qui a suscité une controverse après sa mort.

Et bien que l’absence de Pilchard-Gosnell dans le documentaire ait soulevé quelques sourcils, peut-être qu’elle ne voulait tout simplement pas apparaître dans le film.

Après tout, Walker a dit que son type était «nécessitant peu d’entretien».

Où est Jasmine Pilchard-Gosnell maintenant?

Pilchard-Gosnell a gardé un profil extrêmement bas depuis la mort de l’acteur décédé.

Son seul média social semble être une page Facebook non vérifiée, qui n’a rien publié depuis avril 2018.

Jessica Sager est une écrivaine et bande dessinée basée à New York.