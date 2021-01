ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le huitième épisode de la quatrième saison de « Le bon docteur», L’équipe soigne une gymnaste adolescente qui éprouve des complications suite à son entraînement intensif. Alors que Shaun rencontre les parents de Lea pour la première fois.

«Parenting» (4×08) commence avec Lea informant Shaun de la visite de ses parents et à quel point cette rencontre pourrait être désastreuse. Pour éviter la nervosité, le couple organise un dîner de répétition avec Morgan comme mère et Aaron Glassman comme père. Mais cela ne se passe pas comme prévu.

Lors du dîner royal, Pam, la mère de Lea, interroge Shaun sur son autisme et son travail, tandis que Mike, son père, parle de vaccinations. Pour tenter de calmer les choses, le Dr Murphy fait une comparaison avec un patient en phase terminale qui avait besoin d’une hémorroïde enlevée chirurgicalement.

Le dîner avec Glassman et Morgan ne s’est pas non plus déroulé comme prévu (Photo: ABC)

«Il n’avait que quelques mois à vivre et rien ne changerait cela, mais l’opération l’a mis plus à l’aise. Je suggère que nous traitions ce soir comme une chirurgie des hémorroïdes », a expliqué Shaun. Bien que cela ait fait rire les parents de Lea, ils n’ont pas changé leur point de vue sur la relation de leur fille avec un jeune homme autiste.

À un autre moment, Pam et Mike expliquent à Lea qu’ils ne pensent pas qu’elle est assez mature pour une relation aussi compliquée; Cependant, Shaun les cherche à leur hôtel et les confronte pour prouver qu’ils ont tort.

«Ils ont dit que notre relation comportait des défis. Ont raison. Lea et moi surmontons les défis ensemble. C’est ce qui nous rend plus forts. Lea me met au défi d’essayer des choses, même des choses que je sais que je n’aimerai pas parce qu’il n’est pas toujours préférable de s’arrêter et de réfléchir; et je fais patienter Lea parce que je peux être très frustrant. Alors vous deux », a souligné Murphy.

À la fin de cet épisode de la quatrième saison de « Le bon docteur»Les parents de Lea comprennent la situation et essaient de compenser leur erreur avec une autre invitation à dîner.

GLASSMAN A AUSSI DES DOUTES SUR CETTE RELATION

Pendant le dîner de répétition, Glassman précise qu’il n’aime pas Lea, mais avoue qu’il a peur parce qu’il pense que la relation avec Shaun évolue trop vite et que son protégé pourrait être blessé.

À l’hôpital. Aaron et Lea parlent ouvertement, et bien que le médecin souligne que la jeune femme est intelligente, drôle et qu’elle rend Shaun heureux, aussi «vous pouvez le rendre très, très triste, et cela m’inquiète», explique-t-il.

«Tout ce que Shaun a traversé, tout ce rejet et cette douleur… Toutes les victoires lui appartiennent, mais je ressens chacune des hauts et des bas. Alors je suis désolée, mais je ne vais pas arrêter de me soucier de lui, même s’il n’a pas besoin de moi », ajoute-t-elle.

Glassman et Lea ont clarifié les choses dans cet épisode de « The Good Doctor » (Photo: ABC)

LES PROBLÈMES DE LIM CONTINUENT

Claire dit à Audrey qu’elle souffre du SSPT et qu’elle ne pense pas y faire face. Lim répond oui. À un autre moment, Audrey avoue à Claire qu’elle est allée voir un psychiatre mais que ce n’était qu’une seule fois, puis elle a pris d’assaut, poussé Claire et jeté ses clés dans la fontaine.

Même si Claire craint que Lim emprunte le même chemin destructeur que sa mère a suivi et parle directement à Glassman pour aborder le problème, Lim refuse de traiter son SSPT, qui continue d’affecter son travail.