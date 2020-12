Xbox Series X / S: Update apporte des fonds d’écran dynamiques, des badges X / S et plus

le Xbox Series X / S et aussi le Xbox One recevoir une nouvelle mise à jour, qui est maintenant progressivement déployée dans le monde entier. C’est le grand Mise à jour de novembre, qui comprend un changement de tableau de bord, de nouveaux arrière-plans dynamiques exclusifs à la Xbox Series X / S, et plus encore.

En détail, il y a six nouveaux arrière-plans dynamiques, que vous pouvez maintenant définir sur votre console de nouvelle génération. Appelez simplement le Paramètres via le tableau de bord sur. Microsoft dit travailler sur plus de couleurs, de styles et de designs pour l’avenir.

En plus des arrière-plans dynamiques de la Xbox Series X / S, il existe une autre nouvelle fonctionnalité qui vous permet de savoir si un Le jeu utilise automatiquement le HDR. Si vous ouvrez le Guide Xbox pendant un jeu, vous le verrez apparaître dans le coin droit.

Rien n’indique si et dans quelle mesure il s’agit d’un Mise à jour des performances ou de la stabilité actes. S’ils faisaient quelque chose à ce sujet, aucune syllabe n’était utilisée pour le mentionner. Avant cela, il y avait quelques Améliorations rapides des CVcela n’avait pas fonctionné correctement ici et là sur certains titres au lancement.

De nouveaux badges facilitent le jeu: « Optimisé pour X / S »

Dans le même temps, cependant, il y a maintenant un nouveau badge que vous pouvez voir dans la bibliothèque à partir de maintenant. Il rejoint le coin inférieur gauche d’un titre. C’est alors à côté du Game Pass ou de la marque Gold. Voici à quoi cela ressemble à la fin:

La mise à jour apporte des badges X / S / © Microsoft

C’est ça Badges « Optimisé pour X / S »cela nous permet de voir en un coup d’œil si un jeu a déjà été optimisé pour la Xbox One X / S ou non. C’est court Icône « X / S ». Les jeux optimisés comprennent déjà plus de 30 titres tels que:

Au fait, vous pouvez aussi faire les jeux filtre dans la bibliothèquede sorte que, par exemple, seuls les jeux optimisés X / S soient affichés.

Précharges Xbox Game Pass

En plus de cela, il y a maintenant nouvelles précharges pour le Xbox Game Pass. Si un jeu sort dans le futur, vous pouvez cliquer dessus à l’avance pour qu’il soit préchargé. Cela n’a pas encore été inclus dans le Game Pass. Notez cependant que pas tous les jeux peut être préchargé.

Vous pouvez également démarrer les préchargements via l’application de votre smartphone, comme l’application Xbox Game Pass.

Allez-vous jeter un œil aux nouveaux arrière-plans dynamiques et les ajuster ou êtes-vous actuellement entièrement satisfait de votre tableau de bord?

